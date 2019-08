FAC: Bolje šanse za početak pregovora EU sa S.Makedonijom

BEOGRAD – Nemački list Frankfurter algemajne cajtung (FAC), analizirajući sastanak šefova diplomatija EU i zemalja kandidata u Helsinkiju, ocenjuje da su šanse Severne Makedonije poboljšane u odnosu na Albaniju za početak pregovora sa Unijom, prenosi TV Sitel.

List u tekstu pod naslovom „Bolje mogućnosti za Severnu Makedoniju“ navodi da je još na početku sastanka bilo očigledno da visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Federika Mogerini smatra da su šanse u oktobru da bude usvojena odluka za početok pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom poboljšane.

Kako navodi FAC, nakon susreta ministara spoljnih poslova zemalja-članica EU i njihovih kolega sa Zapadnog Balkana Mogerinijeva je zaključila da je značaj proširenja EU došao do izražaja više nego što je to bilo slučaj do sada.

„Odluka o početku pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom još nema zbog uzdržanosti Francuske, Danske i Holandije“, navodi Frankfurter algemajne cajtung.

Kako se dodaje, Pariz ukazuje na neophodnost Unije prvo da se ojača, a nakon toga da se proširuje, dok u Hagu i Kopenhagenu postoji zabrinutost zbog stanja reformskog procesa u Albaniji.

Zbog toga, ocenjuje ovaj nemački list, ne isključuje se mogućnost EU prvo da usvoji odluku o početku pregovora sa Severnom Makedonijom.

Šef nemačke diplomatije Hajko Mas smatra da ne bi bilo neophodno da se vodi odvojena debata o zemljama-kandidatima.

Nemački list prenosi i izjavu finskog ministra spoljnih poslova Timo Soini koji je upozorio svog nemačkog kolegu da odugovlačenje odluke može doprineti povečanju uticaja drugih zemalja u državama na Zapadnom Balkanu.

(Tanjug)