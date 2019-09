Fild: Sramota, u Mostaru 11 godina nisu odrzani izbori

MOSTAR – Britanski ambasador u Sarajevu, Metju Filld, izjavio je danas u Mostaru da se stanje u tom gradu ne može smatrati normalnim, jer u protekih 11 godina nisu sprovedeni izbori.

“Mostar je fantastičan i divan grad, prepun istorijsko-kulturnog nasleđa, ali znamo da se, uostalom, kao i drugi gradovi, suočava sa izazovima i problemima”, rekao je Fild za sarajevski Avaz.

U odnosu na druge gradove, poznato je Fildu, u Mostaru se već 11 godina ne održavaju lokalni izbori.

“Situaciju u Mostaru ne možemo smatrati normalnom. Da, 11 godina praktično bez izbora je sramota za demokratiju i ovu zemlju. To je toliko izgubljenih prilika za građane Mostara i, stoga, želimo da se izbori u Mostaru održe sledeće godine, ali nemamo toliko vremena da rešimo tu situaciju“, rekao je Fild.

Za tu situaciju, ističe, naravno da su odgovorni politčki predstavnici , ne samo u Mostaru već i u Sarajevu.

“A prvi korak za Mostar i pozitivna poruka jeste održavanje izbora “, rekao je britanski diplomata.

Podsetio je na to da su njegov prethodnik, kao i bivša ambasadorica SAD u BiH bili vrlo aktivni u traganju za rešenjem političke krize u Mostaru.

“ Svi mi zajedno možemo podržavati ovaj proces, ali nismo mi izabrani predstavnici, oni su odgovorni , oni moraju naći kompromis i biti u kontaktu, jer putem dijaloga je sve rešivo. Prioritet i mišljenje Evropske unije je vrlo jasno u tom smislu- izbori u Mostaru moraju biti održani”, istakao je Fild.

Govoreći o formiranju vlasti na nivou BiH, Fild je takođe rekao da je to “još jedna izgubljena prilika za građane, ali i sramota” što se to nije dogodilo 11 meseci od izbora.

“Isključivo su za to odgvorni političari i oni to mogu rešiti kroz dijalog. Saradnja sa NATO-om nije ništa novo i to nije ništa sporno. Ja mislim da je to pozitivno za sve ljude u BiH. Moj priortet i prioritet britanske ambasade, ali i britanske vlade u BiH jeste da građani imaju priliku za bolji život“, naveo je Fild, koji u Mostaru boravi povodom celodnevnog programa promotivnih aktivnosti.

(Tanjug)