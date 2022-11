Gordan Grlić Radman: Ukrajinski vojnici se neće obučavati u Hrvatskoj

Hrvatska ipak neće obučavati ukrajinske vojnike na svojoj teritoriji, potvrdio je ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman, nakon što je predsednik Zoran Milanović više puta ponovio da za to neće dati saglasnost.

„Ono što Hrvatska može ponuditi to će ponuditi. Je li to i obuka ukrajinskih vojnika na našoj teritoriji? Ne, ne, to će biti na teritoriji nekih drugih zemalja članica koje su se ponudile. Međutim, to se još razmatra, gde će to biti“, rekao je Grlić Radman u razgovoru za hrvatski RTL Danas.

Foto/Tanjug video, arhiva

(Tanjug)

