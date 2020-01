HR najavljuje zabranu petardi, Prijatelji životinja pozdravili tu nameru

ZAGREB – U Hrvatskoj su najavljene izmene Zakona o eksplozivnim napravama i proizvodnji i prometu oružja kojima bi se u potpunosti zabranila upotreba svih vrsta petardi tokom cele godine, a Udruženje Prijatelji životinja pozdravilo je tu nameru.

Ova zabrana je logična i nešto što je većina građana dugo čekala, posebno ako se setimo da su petarde i pre bile u potpunosti i opravdano zabranjene te njihova ponovna upotreba nije ni trebalo da bude dopuštena, stoji u saopštenju tog udruženja, prenosi Hina.

Oni su dosad dobili podršku za zabranu petardi tokom cele godine od pet ministarstava.

Kkao navodi udruženje, petarde svakako treba da budu zabranjeni u potpunosti tokom čitave godine jer „remete javni red i mir te se kod njih ne može izbeći strah, stres pa na kraju i povrede dece i odraslih te uz dozvoljenu kategoriju F1 i vatromete nemaju nikakvu svrhu ni opravdanje“.

Ističe se da je peticiju protiv petardi, koju je udruženje pokrenulo, potpisalo više od 30.000 ljudi.

Stoga, navodi se dalje, Prijatelji životinja ukazuju da trenutni prijedlog zakona predstavlja pomak prema miru i sigurnosti, odnosno zaštiti ljudi i životinja, no da bi u njemu trebalo izmeniti i mogućnost potpuno nelogične i neopravdane upotrebe pirotehnike 27., 28., 29. i 30. decembra jer se tada ništa ne obeležava, iako opravdanja, nema ni za 31. decembar i 1. januara.

U mnogim evropskim državama korišćenje pirotehnike dopušteno je samo na Silvestarsku noć, i to čak u određenom rasponu sati, a prodaja pirotehnike dopuštena samo od 29. do 31. decembra , no nikako ne u blizini bolnica, dečjih i staračkih domova, škola, crkava..

U saopštenju se navodi da je u Italiji još 2011. u više od 850 gradova i opšina zabranjeno u silvestarskoj noći pucati petardama, a grad Colekio u Parmi od 2016. dopušta samo tihe vatromete kako bi se sprečile traume pasa.

Poljaci su, zbog dobrobiti životinja, dočekali 2018. slaveći bez bučnih vatrometa i koristeći umesto toga svetlo lasera, konfete i tihe vatromete.

Iz kancelarije gradonačelnika Lublina poručili su da životinje jako teško podnose buku vatrometa, a savremena tehnika omogućava nam da nađemo neškodljiva, a jednako atraktivna rešenja.

Irska je potpuno zabranila korišćenje petardi kategorija F2 i F3, u Švedskoj petarde smeju koristiti samo osposobljene i ovlašćene osobe, u Belgiji je korišćenje petardi kategorija F3 kazneno delo, a zabranjene su i u Pragu, u Ujedinjenom Kraljevstvu, Mađarskoj, Danskoj, Čileu, Kanadi, Vijetnamu, urbanim delovima Tajvana i Kini.

„Petarde su ujedno i velik zagađivač životne sredine i jedan podatak govori da pucanje eksplozivnim napravama samo u jednoj noći napravi zagađenje kao gradski promet u dva meseca“, stoji u saopštenju Prijatelja životinja.

(Tanjug)