HR: Ostavka ministra Kuščevića, političkog sekretara HDZ

ZAGREB – Hrvatski ministar uprave i politički sekretar vladajuće Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Lovro Kuščević podneo je danas ostavke na obe funkcije, a premijer i predsednik HDZ Andrej Plenković je nakon višečasovnog sastanka u sedištu stranke obavestio novinare da je prihvatio te ostavke, prenosi Hina.

„Ministar Kuščević i ja razgovarali smo i po mom povratku iz Poljske, i tokom vikenda i danas. On je dao na raspolaganje i mandat ministra uprave i političkog sekretara HDZ. Ja sam kao predsednik Vlade i stranke prihvatio tu njegovu ostavku i on će napustiti obe ove dužnosti i vratiće se u Hrvatski sabor. S obzirom na sve aktivnosti proteklih nedelja u javnosti i medijima, procenili smo da se time čini i velika šteta njemu lično a, naravno, i vladi i HDZ i da to nema nikakvog daljeg smisla“, izjavio je Plenković.

On je dodao da „ono što sada sledi jeste da Kuščević u okviru svojih aktivnosti reši sve te nedoumice koje se postavljaju u javnosti i na taj način omogući svoje političko delovanje.

Kuščevič je rekao da je mandat dao na raspolaganje i da ga je premijer Plenković prihvatio, naglasivši da je „odgovoran političar“.

Hina navdi da su Kuščevićevu ostavku proteklih dana tražili predstavnici opozicije i koalicioni partneri u Vladi zbog navodnih afera na Braču.

Hrvatski sabor dopunio je u četvrtak dnevni red opozicionim predlogom za izglasavanje nepoverenja ministru uprave Lovri Kuščeviću, što je obrazloženo time da je on „tokom obavljanja dužnosti načelnika opštine Nerežišća, a potom ministra pokazao da mu zaštita javnog interesa nije bitna i svoje je privatne, imovinske interese kontinuirano stavljao ispred javnih, pa je zloupotrebom položaja na kojima se nalazio ostvario milionsku imovinsku korist“.

(Tanjug)