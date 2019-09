HR Veterani: Pupovac maligni tumor na najosetljivijem delu HR

ZAGREB – Predsednik Glavnog odbora udruženja veterana iz rata u Hrvatskoj HVIDRA, Josip Periša rekao je da oni smatraju da predsednik SDS S Milorad Pupovac u Hrvatskoj sprovodi „velikosrpsku politiku“ i da je „zloćudni tumor na najosetljivijem delu tela Republike Hrvatske“.

„Njegovi ponovni istupi i izjave slovenačkom „Delu“ vrve još jednom od niza netacnih, neistinitih izjava koje optužuju i dele packe hrvatskim građanima i Republici Hrvatskoj. Vežući se za ćirilicu, za ugroženost Srba u Hrvatskoj – nacin na koji se on obraća i na koji osuđuje Hrvatsku vani, smatramo da to nije primereno i za nas je to neprihvatljivo“, rekao je Periša za televiziju N1 Zagreb.

(Tanjug)