Hrvatska:Opozicija likuje zbog odluke EPP i nedolaska Vučića

ZAGREB – Parlamentarna opozicija u Hrvatskoj likuje i doživljava kao svojevrsnu pobedu odluku rukovodstva Evropske narode stranke (EPP) da u zgradi Sabora ne održi nijedan od skupova u okviru Izbornog kongresa te evropske partije, koji će u Zagrebu biti održan od 19. do 21. novembra.

Iako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da nehe prisustvovati tom kongresu, na koji ga je pozvao njen predsednik Žozef Dol, deo hrvatske opozicije, koja ga smatra četnikom, uputila je niz uvreda i kritika najviše na njegov račun, ali i na račun premijera Andreja Plenkovića i italijanskog političara Antonia Tajanija, za kojeg je rečeno da je fašista.

Govoreći van dnevnog reda, poslanik opozicionog Mosta nezavisnih lista Miro Bulj je, prenosi zagrebački Večernji list, rekao da je odluka o iznajmljivanju sale u saboru bila sramotna i zadovoljno dodao:

„Sada u poslednjem trenutku (EPP) štiti partnera HDZ, jer kako dozvoliti da u vreme Vukovara u Saboru bude stranka u kojoj su četnik Vučić i fašist Tajani“.

Podsetio je i da mu je zbog njegovog protivljenja da se u Saboru održavaju sednice EPP-a u okviru Izbornog kongresa te evropske stranke dva dana bilo zabranjeno da govori u parlamentu.

„Ovo je pobeda i zaštitili smo dignitet Hrvatskog sabora“, rekao je Bulj.

Poslanik Hrvatske seljačke stranke Krešo Beljak ne misli da je odustajanje EPP-a od održavanja sednica Predsedništva i skupštine u Hrvatskom saboru pobeda opozicije, već i dalje, kako tvrdi, figa u džepu.

„Figu koju su držali celo vreme Plenković i HDZ, sada su stavili u džep. Ne menja se činjenica da su Aleksandar Vučić i Andrej Plenković deo iste evropske porodice. Mislim da bi bilo previše gledati četnika kako govori u hrvatskoj sabornici, čoveka koji je 1995. godine u Glini govorio da ovo nikada neće biti ustaška Hrvatska, a sada da govori u ‘ustaškom’ Saboru“, rekao je Beljak.

To bi, kazao je, bilo previše i za Plenkovića, ali on će biti u Zagrebu, biće deo iste porodice i to apsolutno ništa ne menja na stvari.

„Svi oni koji imaju imalo zdravog razuma znaju da su HDZ i Srpska radikalna stranka de facto ista stranka“, rekao je Beljak.

(Tanjug)