Izveštaj: Hrvatska u blizini Srbije ima logore za premlaćivanje (foto)

Na graničnom prelazu Bajakovo, ka Srbiji, Hrvatska ima podrume u kojima policija premlaćuje migrante, tvrdi se u najnovijem izveštaju mreže nevladinih udruženja.

Radi se o izveštaju organizacije BVMN, koja se bavi pravima migranata i izbeglica, piše hrvatski portal „Indeks“.

U izveštaju za oktobar 2019. ova mreža je prozvala hrvatske vlasti za kršenje ljudskih prava migranata i sprovođenje ilegalne politike sistemskog nasilja nad njima.

Navodi se da su u pripremi ovog izveštaja aktivisti BVMN-a, između ostalog, obavili 30 razgovora sa migrantima i zabeležili njihova iskustva.

U pomenutom periodu je, navode, zabeležen „visok broj izuzetno brutalnih pušbekova i incidenata policijskog nasilja“, a kao posebno užasavajuću priču navode postojanje podruma na graničnom prelazu Bajakovo, u kojem hrvatska policija, tvrde udruženja, premlaćuje migrante.

„U tom su podrumu maloletnike, od kojih su neki stari samo 12 godina, službenici hrvatske granične policije tukli šakama i palicama. Jedno svedočenje prostoriju opisuje kao veliku dva sa četiri metra kvadratna, do koje se dolazi stepenicama koje vode ispod prostorija na graničnom prelazu“, piše u izveštaju BVMN, prenosi portal.

​U tu malu prostoriju bez prozora ponekad se, kažu, ubacuje i grupa migranata. Tokom boravka u podrumu na Bajakovu migranti nemaju pravo na odlazak u toalet niti pristup vodi ili hrani, a uskraćeno im je pravo na traženje azila, stoji u izveštaju.

