Istoričari kritički o tv seriji o Tuđmanu

ZAGREB – Mišljenja istoričara o dokumentaro-igranoj seriji “Predsjednik”, posvećenoj prvom hrvatskom predsedniku Franji Tuđamnu, koja je ove sedmice počela da se emituje na HRT-u, podeljena su s, doduše, više kritike nego pohvale, uz određenu uzdržanost s obzirom na to da je tek početak.

Autori ovog serijala od deset epizoda su novinar Gordan Malić i bivši TV urednik i nekadašnji Tuđmanov savetnik za medije Miljenko Manjkas.

U prvoj epizodi, koja je prikazana u poneđeljak u prajm tajmu, o Tuđmanu su govorili neki od njegovih najbližih saradnika – Mate Granić, Ivić Pašalić, Vesna Škare Ožbolt, Andrija Hebrang…

Tuđmana su u seriji komentarisali i Ivo Banac, novinar Darko Hudelist, bivši američki ambasador u Zagrebu i Beogradu Vilijam Mondgomeri…

Istoričar Hrvoje Klasić je prvu epizodu serije komentarisao ograđujući se da sledi još devet.

“ Poslužio bih se starom izrekom da nije važno samo ono što se kaže, nego i ono što se prećuti. Dakle, puno stvari koje su rečene u ovoj prvoj epizodi stoje, a o mnogima bi se moglo diskutovati kao što je, na primer, sloboda medija“, kaže Klasić za Jutarnji list.

Za njega lično je ključno to što, kako kaže, ima puno stvari koje se prećutkuju.

„Kao istoričar u tome vidim jedan od glavnih mehanizama revizionizma, da se ističu samo one stvari koje vam idu u prilog, a da se zanemaruju one koje vam ne idu u prilog. Moja glavna zamerka je da nije izbalansiran odnos kritičara i bliskih saradnika Franje Tuđmana. U poslednjih 30 godina bilo je toliko kritika o stvaranju kulta ličnosti Josipa Broza Tita kao bezgrešnog političara i velikog vojskovođe, žao mi je da u 21. veku u demokratskom društvu očito neki imaju potrebu da grade novi kult ličnosti i kako je to u seriji rekao bivši ambasador Mondgomeri – kult ličnosti imitatora Josipa Broza Tita“, naveo je Klasić.

Istoričar Josip Jurčević nije gledao prvu epizodu, ali je, kaže, sa zanimanjem pročitao intervju s Malićem, koji je jedan od autora serije, a u kojem je on objašnjavao motive i razloge zašto se upustio u taj projekt.

„Načelno, ne gledam takve stvari jer je to jedan vid agitpropovštine, i to inače nikad ne bi ugledalo svetlo dana. To što HRT produkuje je gubitak vremena, novca poreskih obveznika i manipulacija činjenicama i interpretacijama“, rekao je Jurčević za ovaj zagrebački dnevnik.

Za istoričara Davora Marijana je, sudeći na osnovu prve epizode, ispalo, kaže, bolje nego što je očekivao.

„Nije mi bilo dosadno pa mislim da to dosta govori o njenom kvalitetu“, rekao je Marijan.

Kaže da bi neke stvari možda napravio drugačije, ali da svako ima pravo na svoje mišljenje.

„Serija je očito rezultat ozbiljnog istraživačkog pristupa, imali smo priliku da čuejmo različita mišljenja nekih Tuđmanovih bliskih saradnika koji danas ne bi ni seli jedan pored drugog“, naveo je.

A to je, kaže, jedan pokazatelj da je Tuđman oko sebe uspeo da okupi jedno šaroliko društvo, ljude različitih pogleda, koje je dobro uspevao da drži pod nadzorom.

Što se tiče igranih delova u dokumentarcu, ističe da je dobro što u njima nije bilo dijaloga, jer to u nekim ranijim serijalima nije bilo uspešno napravljeno.

