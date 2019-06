Izbor Pejčinovićeve vest broj jedan u Hrvatskoj

ZAGREB – Izbor aktuelne potpredsednice vlade i ministarke spoljnih i evropskih poslova Hrvatske, Marije Pejčinović Burić, za novu generalnu sekretarku Saveta Evrope glavna je vest na hrvatskoj političkoj sceni danas.

Ministarka u kabinetu premijera Andreja Plenkovićeva ovim izborom postigla je gotovo pa neverovatan uspeh, piše hrvatski portal Dnevno i dodaje da su joj na tome u kratkom vremenu čestitali brojni političari iz vlasti i opozicije.

Da je izbor Burićeve izuzetan uspeh za Hrvatsku, za portal Dnevno je potvrdio i univerzitetski profesor Slaven Letica, koji je istakao veliku važnost njenog izbora na ovu, kako je rekao, visoku funkciju.

“To je veliko postignuće, gotovo pa neverovatno. To je najstarija institucija koja se bavi zaštitom ljudskih prava i ljudskim slobodama, smeštena je Stazburu. Savet Evrope ima veće brojno članstvo zemlja pripadnica i od NATO-a, pa i same Evropske unije, a unutar saveta je glavna osoba generalni sekretar, u ovom slučaju Marija Pejčinović Burić”, rekao je Letica.

Dodao je da uloga generalnog sekretara je zapravo uloga ‘glavnog operativca’ Saveta, on donosi sve ključne odluke.

Ta funkcija ima više ovlasćenja predsedavajući skupštine SE, odnosno, generalni sekretar ima najveću izvršnu vlast”.

Na pitanje šta će tačno Pejćinović Burić raditi na svojoj novoj funkciji, Letica je kazao:

“Evropski sud za ljudska prava koji deluje u sklopu Saveta Evrope je obraćanje poslednjeg nivoa kada je u pitanju kršenje ljudskih prava. Kada se iscrpe nacionalni sudovi, ljudi često svoje predmete šalju na taj sud, gde se nalazi i nekoliko stotina predmeta iz Hrvatske. Jedno od njenih zaduženja će biti i briga o autonomiji i delovaju Evropskog suda za ljudska prava”.

U Hrvatskoj su se nakon njenog izbora pojavili i komentari da je Pejčinović Burić ‘ugurana’ u Savet Evrope zbog skorog uvođenja evra u Hrvatsku te da je to zapravo najava nove monetarne politike.

Letica demantira takve navode.

“Savet Evrope nema baš nikakve veze s Evropskom monetarnom unijom pa ni s Evropskom unijom. On je autonomno telo. Njen je izbor rezultat vrlo uspešnog lobiranja hrvatske diplomatije, same ministarke Pejčinović Burić i samog predsednika vlade. Posložile su se karte da je protivkandidat poslednjih nekoliko dana bio oslabljen; on je liberal, pripadao je drugoj grupaciji koja je slabija.”, kazao je Letica.

Istakao je da mu je vrlo drago zbog izbora Burih Pejčinović.

“Meni je lično izuzetno drago jer sam bio predsednik Evropskog pokreta Hrvatska u doba kada je ona radila kao sekrtar. Pratim njenu karijeru od početka i mislim da je ovo vrhunac svega za što je radila”, zaključuje Letica.

(Tanjug)