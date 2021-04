Izetbegović: Neću dozvoliti da „genocidaši“ zavladaju delom BiH

SARAJEVO – Lider bošnjačke SDA Bakir Izetbegović izjavio je danas da bi radije umro nego da, kako je naveo, „genocidaši“ zavladaju delom BiH.

Izetbegović je u intervjuu za sarajevski kanal O, koji najavljuje portal sarajevskog Oslobođenja, rekao da je spreman da povede ljude ako do ratnih sukoba dođe.

„Apsolutno. Radije bih danas umro nego dopustio da genocidaši zavladaju delom Bosne i Hercegovine. Definitivno. To vam govorim danas, za ramazan. Dakle, nema govora da će to napraviti. Mogu početi, ali neće znati kako će to završiti“, rekao je Izetegović za intervju koji je najavljen za danas popodne.

Ne može, kazao je, reći da neće biti rata jer ne želi da napravi istu grešku kao što je to učinio njegov otac. „Mome ocu su prebacivali kada je kazao ‘mirno spavajte, neće biti rata’. Onda je bilo rata. Ja to izgovoriti neću. Jer ne zavisi to ni samo od Alije ni od Bakira“, rekao je Izetbegović.

(Tanjug)

