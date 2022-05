Izetbegović: SDA ne pristaje na 'vladavinu srpskih i hrvatskih stranaka nad Bošnjacima'

Predsednik Stranke demokratske akcije (SDA) BiH Bakir Izetbegović je danas izjavio da SDA neće pristati na izmene izbornog zakona koje bi „učvrstile diskriminaciju“ građana BiH i „dvotrećinsku vladavinu etnocentričnih srpskih i hrvatskih stranaka“ nad Bošnjacima.

Izetbegović je na sednici glavnog odbora SDA, povodom 32 godine od osnivanja te stranke, ocenio da je pravi cilj pregovora o izmenama izbornog zakona BiH stvaranje bilo „institucionalnog trećeg entiteta“, koje želi Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) BiH i stranke u Hrvatskom narodnom saboru, ali to nije uspelo, prenosi Hina.

„Blokade, polublokade, non-pejperi, uvrede, pretnje cepanjem BiH, stvaranjem trećeg entiteta su pritisci kojima smo svi bili izloženi“, rekao je Izetbegović.

On je ocenio da opasnost od „velikosrpskog projekta na Balkanu“ nije prošla i da je za suprostavljanje nužna saradnja Bošnjaka i Hrvata, koja medjutim ne postoji, jer je Hrvatska demokratska zajednica BiH odlučila da sarađuje s Banjalukom i Beogradom.

Izetbegović je rekao da je ideja „velike Srbije“ nastavila da živi kroz projekat „srpskog sveta“ koji je „konstruisan u Beogradu“ kao „pandan ruskom svetu“.

On je naveo da član Predsedništva BiH Milorad Dodik sprovodi „pokušaj razbijanja“ BiH i da je to „sastavni deo tog scenarija“, i dodao da je na to „logičan odgovor“ saradnja s „hrvatskim faktorom“ u BiH i s Hrvatskom.

(Beta)

