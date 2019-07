Iznenada preminuo mladi glumac, zvezda regionalne hit serije (foto)

Mladi splitski glumac Josip Braovac preminuo je u 31. godini, od posledica teške bolesti, s kojom se borio poslednih meseci, prenose hrvatski mediji.

Josip je gledaocima u regionu najpoznatiji po ulozi Damira iz druge sezone popularne televizijske serije „Ruža vjetrova“ čija se radnja odvijala u Splitu. Sapunicu je snimao tokom 2012. i 2013. godine, a u njoj je imao mnogo zajedničkih scena s pokojnom glumicom Dolores Lambašom, a pojavio se i u spotu grupe Magazina ‘Jutro nakon’.

Josip, inače tata 5-godišnjeg sina Brune, na jednoj od poslednjih fotografija objavljenih na društvenim mrežama leži na bolničom krevetu, a početkom aprila napisao je da je srećan čovek jer uz sebe ima prijatelje koji mu u svakom trenutku pomažu u borbi s bolešću.

Karcinom je bolest koja dolazi od zloga, hrani se zrtvinom patnjom i patnjom svih njegovih bliznjih.Isto tako kako… Gepostet von Josip Braovac am Mittwoch, 30. Januar 2019

– Nemojte me pitati koje su prognoze i šta kažu doktori jer to nije ni približno bitno koliko ono što je Bog naumio sa mnom. Siguran sam da me je samo stavio na iskušenje da kroz sve ovo postanem jača osoba. Čujemo se kad se oporavim, a dotad Božji blagoslov svima – objavio je u martu na Fejsbuku.

U Splitu je završio Ekonomsko-birotehničku školu i kasnije Ekonomski fakultet, bio je vatreni navijač Hajduka i strastveni ribolovac. S njegovom preranom i iznenadnom smrću teško se mire prijatelji koji se od ranog jutra na društvenim mrežama opraštaju od Josipa.