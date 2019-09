„Jutarnji“: Pupovac podelio HDZ

ZAGREB – Uprkos naporima premijera Andreja Plenkovića da smiri tenzije nakon poslednjeg obraćanja javnosti predsednika SDS S Milorada Pupovca, deo vladajućeg HDZ je i dalje nezadovoljan, piše Jutarnji list.

Dodaje da iz najvećeg udruženja veterana, HVIDA, poručuju da od svojih zahteva ne odustaju, već da će naprotiv proširiti.

Samo nekoliko sati nakon što se učinilo će se „drama“ s SDS S-om i Miloradom Pupovcem smiriti, pogotovo nakon njegove konferencije za novinara I pozitivnih reakcija, koje su potom nezvanično usledile iz vlade, atmosferu je ponovno podgrejala predsednica Kolinda Grabar-Kitarović svojim pismom, piše ovaj zagrebački dnevnik.

Prema izvoru bliskom kabinetu Kolinde Grabar Kitarović, ona smatra da je Pupovac nekorektan pa otuda i „oštro pismo“ koje mu je uputila neposredno nakon njegovog obraćanja kada je on, kako navodi list, javno ublažio svoju retoriku.

„Radi se o tome da je Pupovac prema predsednici krajnje nekorektan. U barem deset izjava u poslednja dva meseca nastupao je oštro prema njoj. Pa je njeno pismo odgovor Pupovcu za onu njegovu prethodnu izjavu o Hrvatskoj kao faktoru nestabilnosti u regionu i poređenju današnje RH sa (ustaškom) NDH. Ona kao predsednica države to treba da podvuče. A političke stranke, pa i HDZ, imaju pravo da taktiziraju“, rekao je ovaj neimenovani izvor.

Izvori iz HDZ, pak, kažu da je glavni razlog takvog nastupa Grabar-Kitarović kampanja za predsedničke izbore.

„Predsednica je ovu situaciju iskoristila kako bi pokušala da stabiizuje stanje u tom domoljubnom taboru čiji je deo glasova izgubila, a i da pokaže kako je ona drukčija od Plenkovića“, rekao je sagovornik lista iz HDZ-a.

Premijer Plenković je, podseća se, juče stao iza predsednika SDS S-a.

„Gospodin Pupovac je u njegovu stilu i na njegov način, drugačije artikulisao stvar nego što je to bio slučaj pre dve sedmice“, rekao je Plenković I dodao da je na taj način lider SDS S rekao da „Hrvatska nema veze s NDH, da Hrvatska nije faktor nestabilnosti i jasno je rekao da ova vlada i ova većina nije ta koja kreira atmosferu nesnošljivosti“.

Plenković je tom prilikom poručio članovima vlade da dobro otvore oči „ko šta govori, ko šta radi, kao I ko ima kakav cilj“.

„Ja nemam nikakvih dilema, sve je kristalno jasno, i to ko igra koju ulogu u ovoj šahovskoj partiji. Da ne bi mislili da smo naivni“, rekao je Plenković.

Međutim, Jutarnji piše da deo HDZ nije zadovoljan premijerovim stvom, jer smatraju da se Pupovac nije dovoljno ogradio od svojih ranijih izjava u kojima je Hrvatsku uporedio s NDH.

„Premijer je blagoslovio izjavu Pupovca, zacrtao je put i očito je da ide na ostanak SDS S-a u koaliciji. On želi sada sve to smiri, što je u redu, ali njegova reakcija je mlaka. Očekivali smo od njega čvršći stav, i to još pre dve sedmice. Ovde se radi o ozbiljnim stvarima. Očekivao sam od Pupovca izvinjenje, ne može se današnja Hrvatska dovoditi u kontekst NDH“, rekao je neimenovani istaknuti član te stranke za zagrebački dnevnik.

Nezadovoljstvo je izrazio i HDZ-ov saborski zastupnik Miro Kovač.

On je pre nekoliko dana izjavio da SDS S nema šta da radi u vladajućoj koaliciji ako se Pupovac ne izvini, a nakon Pupovčevog obraćanja za RTL je rekao da je “razočaran, sablažnjen, nezadovoljan”.

Nove poteze najavili su i iz HVIDRE, čiji Glavni odbor bi danas trebalo da odluči o njihovim daljim koracima.

