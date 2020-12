Klinton: Moj najvažniji rezultat su NATO kampanja i Dejton

BRISEL – Bivši američki predsednik Bil Klinton, za vreme čijeg mandata je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, izjavio je danas da je najvažniji rezultat njegovog političkog delovanja kao predsednika SAD to što je postignuto NATO kampanjom i „napornim pregovorima“ u Dejtonu.

Klinton je, obraćajući se na konferenciji povodom 25-ogodišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, u organizaciji Evropskog saveta za spoljne poslove, istakao da mu je drago što je izabrani predsednik SAD Džo Bajden, kako je naveo, shvatio važnost podrške SAD Bosni i Hercegovini i što će nastaviti tim putem.

On je ocenio da u trenutnoj politici BiH ne postoji vizija o budućnosti jer je, kako je naveo, poslednjih deset godina prisutan „povratak nacionalizma i korupcije“.

„Nema ni fleksibilnosti ni vizije prema krajnjem cilju“, smatra Klinton.

Dejtonski mirovni sporazum nazvao je „trijumfom multilateralizma i transatlantskog partnerstva“ ocenivši da je on oslobodio građane BiH iz „horora rata“.

„Svi znamo da je put do dejtonskog sporazuma bio tragičan. Žao mi je da je toliko dugo trebalo da do njega dođe. Takođe mi je veoma žao da se morao dogoditi užasni genocid u Srebrenici da bi se članice NATO pokrenule i preduzele akciju. Ali, dogodio se. I sada, 25 godina kasnije mogu reći da sam zahvalan na Dejtonskom miru jer je, ako ništa, oslobodio građane BiH iz horora rata. Noćna mora koju su izdržali građani BiH nikad se neće vratiti“, rekao je Klinton.

Klinton je dodao da oni kojima je stalo do BiH i njene budućnosti treba da se posvete tome da budu aktivni partneri, navodeći da je napredak moguć ako se SAD i Evropa uključe u proces podrške BIH.

„U 1996. vlada nije mogla da ubira poreze, bile su tri vojske, tri carine, tri obaveštajne službe, sada je jedna vojska, jedinstvena poreska služba i jedinstvena granična kontrola. Ovo su postignuća koja i dan danas treba slaviti“, rekao je Klinton.

Naglasio je i, kako prenosi bosanski Klix, da kompromis treba da bude časna stvar, a ne ružna reč.

„Građani BiH, uključujući i RS, koji su van politike, spremni su za budućnost i ponosni su što su Bosanci i Hercegovci. Postoji čitava postratna generacija ljudi koji su spremni okrenuti se ka budućnosti. Moramo biti svesni činjenice da pomirenje ne dolazi preko noći i da je to proces koji treba kontinuirano graditi. Dejton je dao osnovu za to jer, kao što je Alija Izetbegovic rekao ‘bolje i nepravedan mir nego nastavak rata’. To je trebalo da bude novi početak za sve strane“, rekao je Klinton.

On je dodao da treba okrenuti stranicu prema eri partnerstva i saradnje.

„Za mene je najvažnija lekcija u proteklih 25 godina ta da društvo najbolje funkcioniše kada svi imaju moć da sami izgrade svoje živote. Razlike među nama su bitne, ali sličnosti su bitnije“, zaključio je Klinton.

(Tanjug)

