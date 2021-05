Ko u HR krka bozu i kremšnite, a ko pije pivo i viski

ZAGREB – U finišu predizborne kampanje za lokalne izbore u Hrvatskoj predsednik i premijer, Zoran Milanović i Andrej Plenković, zaoštravaju verbalna prepucavanja o raznim pitanjima, a poslednjih meseci posebno o izboru predsednika Vrhovnog suda.

Dvojica najviših hrvatskih državnika su svakodnevno na terenu odakle nebian rečima razmenjuju uvrede, što je otišlo toliko daleko da se čak i pojedini mediji pitaju kada bi sve to moglo da prestane.

Danas je u fokusu pažnje ponovo izbor predsednika Vrhovnog suda i Zlata Đurđević, koja je Milanovićev kandidat za tu funkciju, a koju, naravno, HDZ i premijer ne žele ni po koju cenu tvrdeći da je pristankom da bude kandidovana mimo zakona zapravo sama sebe diskvalifikovala.

Iz vlade su, naime, jutros najpre objavljeni delovi programa Zlate Đurđević u kojem ona kritikuje postojeći sistem izbora sudija uz zaključak da je „demokratski legitimitet, uz izuzetak predsednika Vrhovnog suda, nestao“.

Na to je reagovao Milanović, koji je u obilasku Zaboka na pitanje da li je prodavac boce, kako je to rekao Plenković, odgovorio:

”On (Plenković) je krkao boze i gusti sa šlagom, a ja sam pio pivo i viski. I kremšnite je krkao”.

Primetio je i da je on sam i da ga niko ne brani, a da su oni (Plenković i HDZ) rulja.

Milanović kaže da se Plenkovićeva vlada objavljivanjem delova programa Zlate Đurđević uplela u nešto gde joj nije mesto.

Analizirao je koliko im je vremena i truda za to bilo potrebno.

“ To je naprosto panika. Ti seciraš program osobe koja se javila na javni poziv i koji je pretenciozan. Mi ovde imamo pokušaj difamacije na osnovu delikta mišljenja i analitičkog uma. Postoje ljudi koji misle, čitaju i analiziraju”, rekao je Milanović.

Kritikovao je i vladu zbog nabavke borbenih aviona.

”Šest meseci se o tome odlučuje. Kakav je to nivo neodgovornosti? Kakvo je to guranje pod tepih? Gde je to naučio premijer Plenković? Sramota”, rekao je, između ostalog, Milanović, preneli su hrvatski mediji.

(Tanjug)

