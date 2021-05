Komšić: Državni vrh Srbije nema moralne snage da se izvini BiH za zlo naneto u ratu

Član Predsedništva BiH Željko Komšić izjavio je danas u Tuzli da državni vrh Srbije nema moralne snage da se Bosni i Hercegovini izvini za zlo naneto u ratu.

„Nema dovoljno moralne snage da se kaže – Da, tako je bilo, naneli smo vam zlo i u ime onih koji su ga naneli izvinite zbog takvog ponašanja“, rekao je Komšič na obeležavanju 26. godišnjice pogibije civila na Kapiji u Tuzli, kada je ubijena 71 mlada osoba, a više od 200 ih je ranjeno.

Navodeći da se na to dugo čega iz Beograda, on je ocenio da smatra da to izvinjenje još dugo neće doći.

Komšić je kazao da svaki put kada se sastane sa zvaničnicima Srbije, počevši od predsednika Aleksandra Vučića, postavi pitaje u vezi sa izručenjem generala Novaka Djukića BiH.

Za zločin na tuzlanskoj Kapiji osudjen je general bivše Vojske Republike Srpske (VRS) Novak Djukić, koji je na slobodi u Srbiji.

Srbija nije BiH izručila Djukića, koji je u BiH osudjen na zatvorsku kaznu od 20 godina.

Komšić je naveo da se, uz pitanje izručenja Djukića, Srbiji postavlja i pitanje izručenje dva državljanina BiH, protiv kojih se vode procesi u Beogradu, ali da u Srbiji „nema ispravne reakcije“.

„Na osnovu toga dolazi do zaključka da politički, odnosno državni vrh Srbije jednostavno još nije sazreo za bilo kakvu vrstu moralnog, ljudskog, pa i političkog ozdravljena kada je reč o svemu što se desilo u ratu, zločinu na Kapiji i celoj BiH. Nažalost, tako je i očigledno je da ćemo se morati još dugo nositi s time“, istakao je hrvatski član Predsedništva BiH.

Upitan da li je državni vrh Srbije takav, jer ne postoji jedinstvo kada je reč o zajedničkom nastupu članova Predsedništva BiH, Komšić je odgovorio da državnom vrhu Srbije „ništa ne smeta u smeru kretanja u proces moralnog i ljudskog ozdravljenja, kada je reč o svemu onome što se dešavalo u BiH u ratnom periodu“.

„Ali, kao i obično u životu, ako vam treba izgovor da to ne uradite, lako ćete ga naći“, naveo je on.

(Beta)

