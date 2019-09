Komšić: Loptica je na Dodikovoj strani terena i on to zna

SARAJEVO – Predsedavajući Predsedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, Željko Komšić, tvrdi da to telo nema problem da Zoran Tegeltija (SNSD) bude mandatar za sastav novog Saveta ministara, već da srpski član Predsedništva, Milorad Dodik, ima problem da BiH pošalje ANP u Brisel.

„Loptca je na njegovoj strani terena i to mu je rečeno. Ispunjeni su svi zakonski uslovi, on (Tegeltija) može biti mandatar samo čovek (Dodik) mora prihvatiti jednu činjenicu, da poštuje odluke Predsedništva BiH, Parlamenta BiH, Zakon o odbrani i Ustav BiH, tj. da se nastavlja NATO put BiH. Ako se može obavezati na to, dođite da razgovaramo“, rekao je Komšić u gostujući u Presingu sarajevske N1 tv.

Kazao je da je ubeđen da je uz njega u ovom slučaju član Predsedništva BiH Šefik Džaferović.

„Moguće je da ja i Džaferović preglasamo Dodika, i to je moguće, svašta je moguće“, rekao je Komšić.

Govoreći o sporazumu lidera SDA, HDZ-a i SNSD-a koji je potpisan pre skoro mesec dana, a koji još uvek nije realizovan, Komšić kaže da je tekst tog dokumenta „fluidno postavljen“.

„To oni mogu tačno reći šta su htjeli, šta su potpisali, šta su mislili… Različito se interpretira član 3 tog sporazuma koji govori o integracijama na jedan maglovit način. Zapelo je na ovome o čemu vi govorite. ANP je problem, ali suština celog problema je sasvim drugačija“, kaže Komšić.

Prema njegovim rečima, ANP je povod, a uzrok je daleko dublji.

„Uzrok je gde ova zemlja ide, da li će ona nastaviti da se kreće prema evroatlantskim integracijama, prema Zapadu. Ođednom dolazi do odustajanja od takve politike od SNSD-a i njegovih koalicionih partnera. Mi možemo reći, ‘ok, vi imate pravo da promenite stav, ali postoje odluke organa BiH, Predsedništva, Parlamentarne skupštine, verovatno i neke odluke Saveta ministara, koje su donesene’. One važe, vrede, objavljene su u Službenim novinama, glasnicima i tako dalje, i one se sprovode, tako država funckcioniše. U tome je problem“, rekao je predsedavajući Predsedništva.

Ispod svega toga, što se krije, po meni, je reč o politici Milorada Dodika i par ljudi oko njega, politika iza koje stoji čvrsto obećanje Rusiji ili možda neki dug.

„Ovako se ponašaju ljudi koji su dužni, i da je to zapravo razlog zašto se mi nalazimo u ovakvoj situaciji“, rekao je, između ostalog, Komšić.

