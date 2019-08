Komšić: Vigemark nema ništa s formiranjem vlasti BiH, Dodik ne može blokirati institucije

Predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić izjavio je danas u Sarajevu da ne zna da li će se lideri SNSD-a, SDA i HDZ BIH uskoro sastati i formirati novi Savet ministara BiH na osnovu izbornih rezultata.

Komentarišući izjavu šefa Delegacije EU u BIH Larsa Gunara Vigemarka da vlast treba formirati bez uslovljavanja, Komšić je istakao da Vigemark „nema ništa s tim“.

„To nije njegov posao. On svakako odlazi. Vlast treba da formiraju ljudi kojima je narod dao poverenje, a ne on. Zašto je, na kraju krajeva, nije on formirao? Setio se toga dan pre no što ide“, rekao je Komšić.

Vigemark za dva dana odlazi iz BiH i na mestu šefa Delegacije EU u BIH zameniće ga Austrijanac Johan Satler.

Komšić je dalje rekao da srpski član Predsedništva BiH i lider SNSD Milorad Dodik „ne može blokirati institucije BiH niti formalno-pravno, niti praktično“.

„Te institucije postoje, one deluju. Druga je stvar što je istekao mandat ovom Savetu ministara, ali on ima sva zakonska ovlaštenja da deluje kao da je tek izabran“, ocenio je Komšić.

Naveo je da je parlament BiH konstituisan, tako da se ne mogu blokirati institicije i dovesti u pitanje funkcionisanje države BiH.

„Tako je i kreiran Dejtonski sporazum, upravo da se to ne bi desilo“, naglasio je Komšić.

Bošnjački član Predsedništva BiH Šefik Džaferović rekao je da mu nije poznato da li će biti sastanka idera SNSD, SDA i HDZ BiH, dodavši da bi oni „svakako trebalo da preduzimaju odredjene aktivnosti“, kao i članovi Predsedništva BiH, da bi se prevazišla kriza.

On smatra da je izvorište krize „nespremnost Dodika i politike koju on predstavlja, kao i političara koji dolaze iz tog ambijenta, da poštuju zakone“.

Džaferović je precizirao da misli na nepoštovanje odluke Predsedništva BiH iz 2009. godine o putu BiH ka NATO.

„Moramo to poštovati. To moraju da nauče. Nema ničijeg diktata – ni diktata Dodika, niti Komšićevog niti Džaferovićevog… ničijeg diktata nema. Zakone moraju poštovati svi“, naglasio je on.

(Beta)