Komšić:Svaku borbu protiv korupcije treba pozdraviti

SARAJEVO – Hapšenje premijera Federacije BiH Fadila Novalića izazvalo je burne reakcije, pre svega među Bošnjacima, a oglasio se hrvatski član Predsedništva BiH Željko Komšić, koji je ovu aferu uporedio sa predratnom aferom “Agrookomorec” i kaže da treba pozdraviti svaku borbu protiv korupcije.

“Svaka borba protiv korupcije je za pozdraviti. Ne ulazeći u to šta radi Tužilaštvo, jer to svakako i ne znamo. Politički sve podseća na predratnu aferu “Agrokomerc“. Političke posledice po celu BiH, ne samo Federaciju BiH biće ogromne, kao što je to bila i afera Agrokomerc u ono vreme. Nažalost, posljedice te predratne afere su bile pogubne po zemlju!”, rekao je Komšić za sarajevski portal Startbih.

Foto:Tanjug/video

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.