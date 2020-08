Krivokapić: Najbolji model – ekspertska Vlada Crne Gore

PODGORICA – Zdravko Krivokapić, nosilac izborne liste „Za budućnost Crne Gore“, koja je na parlamentarnim izborima osvojila najveći broj glasova među listama opozicije – prema preliminarnim podacima Državne izborne komisije 32,52 odsto, rekao je jutros da je u ovom momentu, „kako je u pitanju interes naroda, a ne bilo kog pojedinca“, najbolji model formiranje ekspertske vlade Crne Gore.

„Ovde nema prostora za veliku trgovinu, već prostor za veliki rad, za veliki preporod koji treba napraviti. To teško mogu političari, to je najbolje da radi ekspertska vlada sa najboljim ljudima koji su se čak prijavljivali iz inostranstva, mladi i perspektivni i da Crna Gora prebrodi sve teškoće sa kojima se suočava“, istakao je Krivokapić za televiziju Prva, a upitan da li će takvu vladu on voditi – naveo je da je to najmanje značajno.

„Značajno je da formiramo jaku, ekspertsku vladu. Ja ću dogovor poštovati bez obzira kakav bude, spreman sam da snosim teret odgovornosti za sve ovo, i dalje ako treba… Da se počne da se pravi sistem, imamo obavezu prema svim građanima bez obzira za koga su glasali“, dodao je on.

S obzirom da rezultati nisu konačni, nego preliminarni, Krivokapić uverava da će stanje ostati isto, tj. da će opozicija imati većinu te da se „pomeranja“ ka odnosu snaga 42-39 u korist opozicije u poslaničkim mandatima (naspram sadašnjih 41-40).

Tvrdi da su postojale nepravilnosti i da na mnogim mestima DPS nije potpisivao zapisnik, upravo tamo gde, kako je naveo, većinu čine tri opozicione koalicije.

„Najvažnije je da je narod pobedio i održao dostojanstvo, spokoj i da se nije desio nijedan incident osim onog u Nikšiću gde je momak naleteo na grupu koja je slavila pobedu opozicije. Nije trenutak da se sukobljavamo već, naprotiv, da to bude pomirenje koje će prihvatiti svi građani i graditi bolju budućnost svih građana Crne Gore bez obzira na veru, naciju ili bilo koji iskaz njihovog mišljenja“, napomenuo je Krivokapić.

Na konstataciju da je „jabuka razdora“ između većine građana Crne Gore i vlasti bilo priznanje nezavisnog Kosova, upitan o eventualnom povlačenju priznanja, Krivokapić je kazao da je „narod jasno rekao, ali da vlast ne sluša uvek narod“.

„Ne mogu da odgovorim tačno na to pitanje ali zasigurno znam da će Srbija vrlo racionalno i mudro rešiti taj problem. Mi ćemo posmatrati i predlagati ono što je najbolje, što se tiče života naših građana na Kosovu, da on bude dostojanstven, da naše svetinje na Kosovu budu sačuvane i da stvorimo pretpostavke da se sve dešava u atmosferi poštovanja jer bez toga nigde nije lako živeti“, naveo je on.

U prioritetne aktivnosti budućeg rada nove Vlade Crne Gore naznačio je obračun sa kriminalom i korupcijom, smanjenje broja nezaposlenih, kao i smanjenje, kako je kazao, izraženog socijalnog jaza.

Od protivnika, kaže, nije dobio poziv „jer ga je i teško očekivati“, i dodaje da ga još nije dobio ni od međunarodne zajednice.

„Ali, pouzdano znam da ona pomno prati dešavanja ovde“, zaključio je Krivokapić.

(Tanjug)

