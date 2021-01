Krivokapić: Pravda za sve vodi pomirenju Crne Gore

PODGORICA – Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić izjavio je da je Crna Gora svetinja za crnogorsku vladu, a njeni građani najveća vrednost.

Krivokapić je u intervjuu za podgoričke Vijesti rekao da je velika nada spremnost EU da na svaki način pomogne Crnoj Gori u borbi protiv organizovanog kriminala, prevashodno ekspertski, iznalaženjem najboljeg modela za Crnu Goru.

On je ocenio da je usvajanje izmena spornog Zakona o slobodi veroispovesti prvi potez ka ključnom koraku, a to je da se pokaže da je Crna Gora sekularna država, što podrazumeva odvojenost crkve od države.

Osvrćući se na odbijanje Državne izborne komisije da potvrdi mandat jednom poslaniku, Krivokapić je rekao da je opozicija krenula u proces čiste opstrukcije i da je to još jedan atak na Ustav Crne Gore.

„Ovo je prvi put u istoriji da je napravljena jedna sinhronizovana i vrlo dobro planirana igra koja je trebalo da rezultira time da DIK bude iznad Ustava i da onemogući rad parlamenta“, rekao je Krivokapić.

Govoreći o nedavnom protestu ispred Skupštine Crne Gore, koji je bio usmeren protiv usvajanja izmena Zakona o slobodi veroispovesti, Krivokapić je rekao da ne želi da veruje da u Crnoj Gori postoji čovek, osim izuzetaka, koji više voli neku drugu državu od Crne Gore.

„I ako je samo to odrednica, onda je patriotizam svih nas isti. Ako to doživljavamo kao ljubav prema Crnoj Gori, onda se mi ne razlikujemo. Ali ako to neko zloupotrebljava u bilo kom smislu, onda se moramo razlikovati. Ako je taj patriotizam prešao u nacionalizam, onda je isto to velika opasnost za sve nas“, smatra Krivokapić.

(Tanjug)

