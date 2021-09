Mađarska privržena EU putu Srbije, zajedno branimo Evropu

BUDIMPEŠTA – Premijer Mađarske Viktor Orban poručio je danas da je Mađarska u potpunosti privržena evropskim integracijama Srbije, jer dok Srbija ne postane deo bezbednosne strukture i arhitekturte EU, nije moguće garantovati bezbednost celog kontinenta.

Orban je, u obraćanju na zajedničkoj pres konferenciji sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, posle sednice dve vlade u Budimpešti, ukazao da dešvanja u Avganistanu naslućuju veliki talas migracija, što Srbiju i Mađarsku može da dovede u tešku situaciju.

„Mnogo sam razmišljao o tome kako bih mogao sažeto da prenesem o čcemu se razgovaralo na sastanku, i mislim da je najbolje da kažem da su se dve zemlje saglasile da obnove centralnu Evropu. Trenutno, nije dovoljno samo da obnovimo centralnu Evropu, nego moramo i da je zaštitimo, da garantujemo bezbednost centralne Evrope“, rekao je Orban.

Ukazujući na potencijalni problem velikog talasa migranata drumskim putem, nakon dešavanja u Avganistanu, Orban je rekao da u obe zemlje postoje civilne organizacije koje podržvaju migraciju, što je, kaže, potpuno u suprotnosti sa bezbednosnim interesima dve zemlje.

Orban je poručio da je Mađarska u potpunosti privržena evropskim integracijama Srbije, jer smatra da bez Srbije kao dela bezbednosne strukture i arhitekturte EU, nije moguće garantovati bezbednost celog kontinenta.

„Za nas je jasno da migranti ne žele da žive ni u Srbiji, ni u Mađarskoj, već žele u zapadnoevropske zemlje. To znači da, ako stanemo na put mirgacijama, mi branimo i zapadnoevropske zemlje, Austriju, Nemačku. To je zadatak koji nam je istorija odredila, ne prvi put, da odbranimo Evropu. Verujem da zajedničkim snagama, Srbija i Mađarska mogu to da urade“, rekao je Orban.

(Tanjug)

