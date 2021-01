Mandić:Dobri odnosi sa SRB prioritet svake vlade CG

PODGORICA – Predsednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta (DF), članice vladajuće većine u crnogorskom parlamentu, Andrija Mandić, izjavio je da dobri odnosi sa Srbijom treba da budu prioritet svake vlade Crne Gore, jer, kako ističe, ne zna koga to drugog u regionu ta država ima kao važnijeg, iskrenog i istorijskog saveznika.

On je u intervjuu za „POLITIKU“ rekao da će DF svakako vršiti pritisak na vladu da do poboljšanja tih odnosa dođe što pre, jer je to u interesu svih građana Crne Gore.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.