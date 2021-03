Mediji: Milanović ponovo u klinču sa vladom i HDZ-om

ZAGREB – Kohabitacija vlasti u Hrvatskoj ponovo dovedena u pitanje ponovo na relaciji predsednik Republike – vlada, ovogo puta zbog kandidatkinje Zorana Milanovića, koji je za predsednicu Vrhovnog suda predložio Zlatu Đorđević, što nije po volji vlade, odnosno HDZ-a, ali i imenovanja diplomata.

Za predsednika sabora Gordana Jandrokovića, koji mu je vratio dopis o predlogu kandidatkinje za predsednicu Vrhovnog suda, jer, kako je naveo nije po Poslovniku parlamenta, Milanović je rekao da je „batler premijera Andreja Plenkovića“.

Optužio ga je da je njegov predlog za kandidata predsednika Vrhovnog suda stavio u fioku – na šta, kako je kazao, nema pravo.

„To ni Šeks nije radio kad je bio predsednik sabora. Kao što je Jandroković za (Josipa) Leku govorio da je Milanovićev batler, što je visoki rang posluge, onda je po toj logici on Plenkovićev batler”, rekao je Milanović i dodao da je Leko za Jandrokovića „aristokracija“.

Leko je bio predsednik hrvatskog parlamenta u vreme kada je Milanović bio premijer.

Upozorio je da je Jandroković uradio nešto što ne sme i da ga, kako je rekao, samo imunitet štiti od posledica.

„Ukrao je dokument koji sam mu poslao, upustio se u ocenjivanje njegove zakonitosti, da bi rekao da nije u skladu s Poslovnikom i da to neće staviti na dnevni red. Nije napisao ni šta to trebapopraviti po Poslovniku, a ako to ne napravim smatraće se dokument nije ni poslat“, precizirao je Milanović.

Ocenio je da je ta Jandrokovićeva greška na niovu prvog razreda osnovne škole, jer stav o tome da je nešto zakonito može da kaže samo sabor, a ne predsednik parlamenta, preneli su hrvatski mediji.

(Tanjug)

