Melanija Tramp dobila bizarnu skulpturu u rodnoj Sloveniji (foto)

View this post on Instagram

Izvinite, no эto očenь smešno 😂 V Slovenii vыpilili derevяnnuю statuю Melanii Tramp i ustanovili rяdom s ee rodnыm gorodom Sevnica Na skolьko ocenivaete shožestь monumenta s pervoй ledi? 🙈Rasskazыvaem podrobnosti po ssыlke v profile ☝🏻#melaniatrump #melaniяtramp