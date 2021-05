Milanović demantovao da je nudio garancije za Tačija

PRAG – Hrvatski predsednik Zoran Milanović demantovao je, kako se navodi,navodno pisanje medija u Srbiji da je nudio garancije Specijalnom sudu u Hagu da bi se bivšem kosovskom predsedniku haškom optuženiku, Hašimu Tačiju omogućilo da se brani sa slobode, prenela je Radio Slobodna Evropa.

“To je nemoguće. Ne mogu dati takvu garanciju, jer to nije moje ovlašćenje”, kazao je Milanović ovinarima u Sisku.

Inače, informaciju da je Hrvatska spremna da da garancije Sudu u Hagu za Tačija prvi je lansirao prištinski portal Reporteri, što su preneli neki srpski mediji.

Portal je prošle sedmice preneo da je donedavna poslanica u Hrvatskom saboru Ermina Ljekaj Prljaskaj izjavila je da „Hrvatska podržava Kosovo i da je raspoložena da obezbedi kauciju za Hašima Tačija i druge haške pritvorenike“.

Ona je tada najavila i da će hrvatski ministar ministra spoljnih poslova Gordna Grlić Radman doputovati u Prištinu u četvrtak, 6. maja.

Milanović je podsetio da je već prilikom podizanja optužnice protiv Tačija rekao da ooptužnici misli “sve najgore”.

Ocenio je da je optužnica protiv Tačija način da se „upropasti regija“.

“Sada će mi to verovatno neko u beogradskoj čaršiji zameriti, ali ja nisam neprijatelj Srba, niti sam bio, niti ću to ikada biti. Naprosto smatram da je to štetno. Tačija je trebalo davno optužiti ili ostaviti na miru, jer neki ljudi iz Beograda prolaze lišo (nedirnuti op.a.)“, poručio je Milanović.

(Tanjug)

