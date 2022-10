Milanović: Dodik uverljivo dobio izbore

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović komentarisao je danas ponovno prebrojavanje izbornih glasova za poziciju predsednika Republike Srpske i podržao kandidata SNSD, aktuelnog srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika.

“Pokušava se organizovati banjalučki majdan. Sve što sam rekao o Dodiku, mislim to i dalje. On je od svih mogućih opcija za Hrvate najprihvatljiviji. CIK, koji nije pod njihovom kontrolom, izbrojala je 30.000 glasova prednosti u odnosu na (Jelenu) Trivićku. Na biračkom telu koje je manje od 600.000. Kakav je to kriterijum i kakva je to uopšte država u kojoj se ponovno prebrojavaju glasovi? To je suludo. To potkopava demokraciju”, rekao je Milanović novinarima u Zagrebu.

Kaže da je Dodik uverljivo dobio te izbore. “Kome je u interesu haos i da se gura kandidatkinja bogtepitaj kakva, koja priča monumentalne gluposti, zato što se Dodik zamerio SAD-u….“, kazao je Milanović i dodao:

“Ne može cela država prebrojavati glasove, jer je u nekom selu, nekoj kasabi se neko napio i pala mu vreća u potok. Dodik je uvjerljivo pobedio”.

Milanović je, kako prenosi zagrebačka N1 tv., rekao da svako može da govori šta hoće, ali da postoje izborna pravila.

„On ih nije mogao prekršiti. Isto bih rekao za svakoga. Ide se u prebrojavanje glasova, sad vam ne mogu dokazati, ali to sam rekao da će se dogoditi svojim saradnicima pre pet dana. Kriterijum za ponavljanje izbora je to što ona (Trivić) nije dobila nijedan glas u selu svoje babe i u selu svoje zaove“, naveo je Milanović.

(Tanjug)

