Milanović: Ja bih primio dvadesetak Avganistanaca

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović ocenio je danas da bi izbeglice iz Avganistana trebalo da idu u najveće države, pre svega SAD, dok Hrvatska može da primi „jedan mali broj ljudi“.

„Nejasno mi je i neprihvatljivo kada neko kaže nećemo nikoga. Uvek treba pokazati ljudskost, ali voditi računa i o svojim interesima. Nisam za to da se kaže ne može, ali postoje granice. Naša granica nije previše rastezljiva, zato bih ja primio dvadesetak ljudi“, precizirao je Milanović.

On je rekao da bi „uvek udomio jedan mali broj ljudi“, ali je dodao da bi „svi oni trebalo da nađu mesto u SAD“.

„Mi možemo simbolično da primimo jedan manji broj ljudi. Više nije 2015, stvari su se promenile, ja sam se tada ponašao na jedan način, sada bih se ponašao na drugi nacin, ali takve krize sada više nema“, rekao je Milanović, prenosi Hina.

On je ocenio da odluka da se strane trupr povuku iz Avganistana nije sporna, već da su učinjene greške u planiranju izlaska iz te zemlje i evakuacije avganistanskih saradnika međunarodnih snaga.

„Ovo nije greška strategije, ovo je greška planiranja i izvršenja. Dugo se zna da se iz Avganistana izlazi, Bajden je nasledio ono što mu je ostavio Tramp, a i sam je bio za povlačenje“, rekao je Milanović.

Podsetio je da se Hrvatska iz Afganistana povukla pre više od godinu dana.

„Rekao sa da ću to učiniti kao vrhovni komandant još u kampanji, Vlada s tim nije imala problema, bilo je jasno da to treba završiti. Imao sam tu sreću da sam bio jedan od onih na ispraćaju naših vojnika 2003. i na kraju, taj koji je doneo odluku da se to više ne produžava“ , naveo je Milanovcih.

(Tanjug)

