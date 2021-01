Milanović: Na Saboru je da zabrani ustaški pozdrav

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović je danas u Zagrebu izjavio da je na Saboru Hrvatske donošenje odluke o zabrani ustaškog pozdrava.

On je rekao da je svoj stav o nužnosti zabrane korišćenja ustaškog pozdrava „Za dom spremni!“ i ustaških oznaka izneo još pre godinu dana.

„Sada neka to preuzmu oni koji to mogu da promene, a to je predstavničko telo Republike Hrvatske“, rekao je predsednik novinarima posle polaganja venaca na zagrebačkom groblju Mirogoj povodom Medjunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta.

Milanović je rekao da bi se on držao nemačkog modela, jer, kako je istakao, oni jako dobro znaju šta su, kako i zašto propisali.

Predsednik Hrvatske je pozvao pripadnike udruženja „Hrvatske odbrambene snage“ iz rata 1990-tih, da ne koriste taj pozdrav u svojim oznakama, jer to „prlja njihov doprinos u odbrani domovine“.

„Taj pozdrav je nacistički i prlja njihov doprinos odbrani domovine i sve ono što su dali u tom razdoblju u kojem su učestvovali kao stranačka milicija“, rekao je Milanović.

On je tako odgovorio na pitanje o incidentu na obeležavanju vojno-policijske akcije „Maslenica“ kada je otkazao svoje učešće zbog dolaska pripadnika HOS koji su nosili natpis „Za dom spremni“.

Prestavnici Jevrejske opštine inicirali su nedavno zabranu ustaškog pozdrava, a to su podržali poslanici nacionalnih manjina, opoziciona Socijaldemokratska partija i manje stranke levog centra, predstavnici antifašista i mnoga udruženja civilnog društva.

(Beta)

