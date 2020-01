Milanović prvi put s novinarima posle izbora

ZAGREB, 7. januara (Tanug) – U prvom obraćanju medijima nakon izbora, novi hrvatski predsednik Zoran Milanović je rekao da se čuo sa premijerom Andrejem Plenkovićem i aktuelnom predsednicom Kolindom Grabar-Kitarović, a razgovarao je, kaže, i s drugim evropskim i svetskim čelnicima.

Rekao je da ga predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije zvao, ali da, kako je kazao, to nema veze.

„Radićemo posao, radi se o odnosima država“, rekao je Milanović, preneo je zagrebački Jutarnji list.

„Jče sam razgovarao s ljudima iz regiona, zvao me i Erdogan, pola sata smo razgovarali. Imaću neke svoje inicijative ali ću se konsultovati s vladom prethodno i neću ih zaskakati. Bio sam i s te strane tako da znam kako izgleda kad neko igra prljavo“, rekao je Milanović.

Na pitanje o čemu je s Plenkovićem razgovarao, kazao je – o državi.

„Rekao sam da ćemo biti najbolji prijatelji koliko je to moguće u politici. Ne znam šta to znači tvrda kohabitacija, treba pogledati u Ustav da vidimo šta to znači“, rekao je Milanović novinarima, koji su ga sačekali ispred njegovog stana.

A na pitanje da li bi podržao nastavak diplomatske karijere Kolinde Grabar-Kitarović odgovorio je potvrdno.

„Da. hoću. Nije odgovorna za krivična dela, bila je hrvatska predsednica i to je to“, kaže Milanović.

Dodao je, međutim, da ne planira da, poput svoje prethodnice, izmešta Kabinet po Hrvatskoj, a na Pantovčaku će ostati jer nije moguće preseliti Ured predsednika.

„Neću izmeštati Ured, to je stvar ukusa“, rekao je Milanović.

Novinari su ga upitali i hoće li vratiti Titovu bistu na Pantovčak, a on je odgovorio da je to pitanje o kojem ne razmišlja.

„Pantovčak nije muzej. Ne razmišljam o tome. Bilo je četiri predsednika pre mene, ovo ranije, možemo ići do kralja Tomislava…“, kazao je Milanović.

Kada je reč o njegovim budućim savetnicima, Milanović kaže da će se truditi da budu najbolji, a osvrnuo se i na bivšeg direktora tajne službe (SOA) Dragana Lozančića.

„Moje mišljenje je poznato. On je aktivan u međunarodnim institutima. Ima visoku reputaciju. Pitanje je isplati li se to njemu. Nisam smeo ranije da razgovaram sa njim, ne bi bilo fer“, rekao je.

Nije još siguran kog datuma će biti upriličena njegova inauguracija, a do sada je vreme proveo, kaže, razgovarajući s ljudima.

„Moj tim, mala četa, brine o svim koracima pre inauguracije, zato je sve dosad funkcionisalo dobro“, kazao je.

Osvrnuo se i na puno manje glasova za njega u BiH.

„Pa kad bih ja to uzimao lično, ne bih nikad ni išao tamo. Ja ću bez obzira na glasove i novac taj posao raditi srčano“, naveo je Milanović.

(Tanjug)