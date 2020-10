Milanović se uvredio zbog poređenja s Trampom

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović uvredio se zbog poređenja njegove retorike sa onom američkog predsednika Donalda Trampa, rekavši da Tramp podstiče na mržnju i da je upropastio položaj SAD svetu.

„Bez Sjedinjenih Država ovaj svet nije isti i to u lošem smislu. Donald Tramp to je sve upropastio. Podstiče na mržnju, huška i to je to. To nećete čuti od hrvatskog premijera niti ministra spoljnih poslova, ali to se mora reći“, rekao je hrvatski predsednik na berbi grožđa na Plješivici u sredu kojoj su prisustvovali strani ambasadori, među kojima i američki Robert Kohorst koga je imenovao Tramp.

Milanović je rekao da „smatra uvredom“ novinarsko poređenje njegovog retoričkog stila s Trampovim, prenosi SeeBiz.

„Niti vređam manjine, niti podržavam bele supremacioniste. Šta je tu slično“, upitao je Milanović.

Rekao je da zna gde pripada i za koje se vrednosti zalaže, a da je taj stil puno sličniji stilu Džoa Bajdena koga je upoznao i s njim lično razgovarao.

Milanović smatra da Bajden kao „najsiromašniji senator“ ima „radnički i katolički gard da se postavi na nasilnike svake vrste“.

Ocenio je i da je Bajden „za glavu“ iznad američkog državnog sekretara Majka Pompea koji u petak stiže u Dubrovnik.

„Američki državni sekretar nema vremena da dođe u Zagreb. Mene tamo niko nije zvao i iskreno bolje što nije“, rekao je Milanović.

Primetio je i da SAD pokazuju interes za Hrvatsku „dva dana pre izbora“.

„Neko će reći pazi šta pričaš kao hrvatski predsednik, zameriće nam. Ali jedino tako ide“, rekao je Milanović.

(Tanjug)

