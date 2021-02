Ministar odbrane BiH: Utvrdiće se odgovornost za nestanak naoružanja iz kasarne u Pazariću

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić izjavio je danas da će se utvrditi odgovornost za nestanak naoružanja iz Centra za osnovnu obuku Oružanih snaga BiH (OSBiH) u Pazariću kod Sarajeva, navodeći da do okončanja istrage ne može iznositi više detalja o ovom slučaju.

Podžić je rekao da se kao ministar odbrane oseća odgovornim kada se u Oružanim snagama dese ovakve stvari, dodavši da će se u ovom slučaju voditi disciplinski postupak kako bi se utvrdilo gde je sistem zakazao.

Odbacio je optužbe medija da se ništa konkretno nije učinilo na ranijim slučajevima nestanka oružja.

Upitan kako je moguće da iz kasarne nestane naoružanje, on je rekao da bi odmah preduzeo konkretne mere kada bi to znao.

U Centru za osnovnu obuku OSBiH Pazarić je 11. februara, prilikom obavljanja redovnih aktivnosti, utvrdjeno je da je na ulazu oštećena sigurnosna plomba.

U skladu s procedurama, izvršena je vanredna inventura i utvrdjeno je da nedostaje odredjena količina kratkog naoružanja.

O svemu su obaveštena policija i Tužilaštvo BiH po čijem nalogu je angažovana Agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA).

O stanju u sektoru odbrane u BiH, ministar Podžić danas je u Sarajevu razgovarao sa članovima Zajedničke komisije za odbranu i bezbednost parlamenta BiH.

Predsedavajući Zajedničke komisije Asim Sarajlić potvrdio je da se parlamentarni nadzor nad Ministarstvom odbrane i Oružanim snagama vrši u kontinuitetu, kao i da je razgovarano o brojnim izazovima i otvorenim pitanjima, poput uslova u kojima rade pripadnici Oružanih snaga, reformama u toj oblasti, ali i o nestanku oružja i vojne i opreme iz kasarne Pazarić.

Potpredsednicima Zajedničke komisije Dušanka Majkić je navela da pet godina nije bilo ovakvog sastanka niti su poslanici u parlamentu BiH imali priliku da dobiju odgovore na mnoga pitanja.

Ona je istakla da se Komisija treba obaveštavati o svemu što se dogadja u OS BiH, posebno o nestanku naoružanja iz Centra za osnovnu obuku Pazarić, jer su, kako je istakla, OS BIH najveći budžetski korisnik.

„Gradjane zanima da znaju u šta dajemo tolike pare“, kazala je Majkićeva.

Komentarišući kradju naoružanja iz kasarne u Pazariću, ona je naglasila da taj slučaj treba da se rasvetli što pre.

„Ako je to poruka koju nam šaljete, ako institucije bezbednosti šalju poruku da nismo sigurni – ko to treba da uradi. Unutar OS BiH se to desilo“, kazala je ona.

Govorila je i o migranstkoj krizi u BiH, navodeći da je jedan od najboljih načina za rešavanje te krize vraćanje migranata njihovim kućama.

Dodala je da je preduslov za to sporazum o readmisiji, a prvi koji je potpisan je sa Pakistanom.

„Kada bi u ovom momentu pitali bilo koga gde se nalazimo kada je reč o tom sporazumu, ne zna niko. Kada sam juče pitala ministra bezbednosti BiH Selmu Cikotića o tome, on je rekao da ni on ne zna gde se Sporazum u ovom momentu nalazi“, kazala je Majkićeva.

Prema njenim relima, Cikotić je taj sporazum uputio Ministarstvu spoljnih poslova BiH.

„Kada sam pitala za sudbinu tog sporazuma, svaki put mi je odgovoreno da se nalazi na putu prema Parlamentarnoj skupštini, a niko iz parlamenta ne kaže da je vidio taj dokument“, rekla je Majkićeva.

Ona samtra da i sa drugim zemljama treba da se potpišu sporazumi o readmisiji.

Zajednička komisija za odbranu i bezbednost BiH podržala je poslaničku inicijativu Predraga Kožula kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Savet ministara BiH, te Ministarstvo bezbednosti i Ministarstvo spoljnih poslova da hitno pokrenu procedure i preduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi došlo do potpisivanja sporazuma o readmisiji s Avganistanom, Irakom, Bangladešom, Iranom, Egiptom, Tunisom, Alžirom i Marokom.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.