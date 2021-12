Ministar unutrašnjih poslova Slovenije demantuje da policija potiskuje izbeglice

LJUBLJANA – Ministar unutrašnjih poslova Slovenije Aleš Hojs odbacio je navode nevladinih organizacija da su slovenački policajci angažovani na potiskivanju izbeglica sa slovenačke granice i kritikovao hrvatsku policiju jer je migrantima davala uputstva da zatraže međunarodnu zaštitu u Sloveniji.

„Informacije koje imam pokazuju da slovenačka policija to nikada nije uradila. Tačno je da su migranti zadržani na granici i da je sa Hrvatima na osnovu bilateralnih sporazuma dogovoreno da se vrate u Hrvatsku. To je do pre mesec-dva funkcionisalo prilično dobro“, rekao je on za Delo, prenosi STA.

(Tanjug)

