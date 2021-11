Miroslav Lajčak: „EU želi da Crna Gora ima proevropsku vladu“

PODGORICA – Evropska unija želi da Crna Gora ima proevropsku vladu koja ima snagu da donosi i sprovodi odluke koje vode zemlju brže ka EU, poručio je večeras specijalni predstavnik Evropske unije za pitanja Zapadnog Balkana Miroslav Lajčak.

“EU ne komentariše to ko treba da bude u Vladi u Crnoj Gori, nemamo nameru da se mešamo u to. Crna Gora ima dovoljno demokratskog legitimiteta i potencijala da rešava svoja pitanja i to je više puta pokazala. EU želi da Crna Gora ima proevropsku vladu i da ima vladu koja ima snagu da donosi odluke i kroz podršku u Skupštini i da sprovodi odluke koje vode zemlju brže ka EU”, kazao je Lajčak za RTCG, odgovarajući na pitanje kako komentariše sve češće najave formiranja manjinske vlade.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.