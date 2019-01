Najhladniji početak januara u CG od 1949.

PODGORICA – Prvih 10 dana januara najhladniji su u Crnoj Gori od 1949.

Prva dekada januara ove godine hladnija je od proseka, a preliminarni podaci sa meteoroloških stanica pokazuju da je srednja temperatura vazduha niža od prosječne u svim mestima u Crnoj Gori, saopštio je eteorolog Dragan Burić.

„S obzirom na to da je gotovo postalo pravilo da je vreme toplije nego što je to uobičajeno za dati period godine, možemo slobodno reći da prva dekada januara ove godine predstavlja kuriozitet, jer je hladnija od proseka”, rekao je Burić.

On kaže da prema preliminarnim podacima sa meteoroloških stanica, srednja temperatura vazduha prve dekade januara niža je od proseka u svim mestim u Crnoj Gori.

U Podgorici je, na primer, srednja desetodnevna temperatura niža za oko 2,5°C.

„U pojedinim mestima na primorju i severu države prva dekada je hladnija za oko 3,5°C u odnosu na odgovarajuće klimatske normale. Dakle, prva dekada ovog meseca jedna je od najhladnijih prvih dekada januara u Crnoj Gori od 1949. godine“, naveo je Burić za portal RTCG.

On je podsetio da je nedavni sneg u Podgorici bio prvi nakon devet godina.

„Dakle, posle devet godina u januaru imamo snežni pokrivač u glavnom gradu. Inače, za januar mesec maksimalna visina snežnog pokrivača u Podgorici je 52 cm, a izmerena je 28. januara davne 1954. godine”, naveo je Burić.

Inače, u Podgorici je jutros izmereno tri centimetara snega, u Plužinama 25, Nikšiću 30, Bijelom Polju 35, Pljevljima 36, Beranama 38, Šavniku 41, Plavu 45, Andrijevici 48, Rožajama 55, na Cetinju 57, u Kolašinu 64, dok na Žabljaku ima 74 cm belog pokrivača.

(Tanjug)