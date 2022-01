Nedeljko Čubrilović: Postojanje i opstanak RS garancija za miran san

BANJALUKA – Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović čestitao je svim građanima 30. rođendan Republike Srpske, ističući da je danas veoma važno postaviti nove prioritete opstanka i razvoja Republike, kao stabilne i uspešne zajednice, saopšteno je iz Odseka za odnose s javnošću NSRS.

„Poslanici Skupštine srpskog naroda u BiH 9. januara 1992. godine proglasili su Republiku srpskog naroda u BiH, koristeći svoje demokratsko i ustavno pravo. Od tada do danas Republika Srpska uspešno odoleva brojnim izazovima i prošla je kroz brojne krize, od one ratne, do onih mirnodopskih koje su nas kasnije pratile“, naveo je predsednik skupštine RS.

(Tanjug)

