Nesvakidašnja scena na hrvatskom aerodromu: Ali, on je premijer! (video)

Nesvakidašnja scena dogodila se danas na zagrebačkom aerodromu „Franjo Tuđman“, kada je jedna strankinja poželela da se slika sa predsednikom Sabora.

Ona očigledno nije znala da je reč o predsedniku hrvatskog parlamenta Goranu Jandrokoviću, već mu je prišla jer je bio obučen u hrvatski dres. Pošto je želela da se slika s njim, zamolila je njegovog saputnika, koji je u ovom slučaju bio niko drugi do premijer Hrvatske, da ih uslika.

Tako je Andrej Plenković uzeo mobilni telefon u ruke i uslikao Jandrokovića sa strankinjom, koja im se zahvaljivala. Međutim, kada su joj objasnili da se upravo slikala s predsednikom parlamenta Hrvatske, a da je fotograf bio premijer zemlje u koju je upravo doputovala, zbunjena strankinja je ponavlja: „O bože, baš mi je neprijatno“.

Jutros na Franji Tuđmanu.

"But he is, he is the prime minister.." #n1info pic.twitter.com/BYlkxO6pit

