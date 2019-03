Nobilo: Slučaj Dragičević možda najveća prevara u BiH?

SARAJEVO, 7. marta (foto) – Advokat Anto Nobilo izjavio je danas da će se slučaj Davida Dragičevića, mladića čija je smrt nerazjašnjena od marta 2018. kada je pronađen mrtav u Banjaluci, pretvoriti u „jednu od najvećih obmana u istoriji BiH“ i da su o Davidovoj smrti iz njegove porodice plasirane isključivo lažne informacije.

Nobilo, koji je jedno vreme bio član međunarodnog advokatskog tima koji se bavio slučajem Davida Dragičevića, rekao je za sarajevsku Fejs TV da Davidov otac Davor, koji tvrdi da mu je sin ubijen „ni za jednu jedinu svoju tvrdnju nije ponudio nikakav dokaz iako je sve to palo na plodno tlo“, prenosi Hina.

On je kazao da ga je za angažman na Davidovom slučaju zamolio bosanskohercegovački advokat Duško Tomić s obrazloženjem da je mladić ubijen i da porodici treba pomoć kako bi se otkrili počinitelji, ali i oni koji zločin prikrivaju, jer, kako je tvrdio, iza svega stoji vlast u Republici Srpskoj odnosno njena policija. On je dodao i da se sve to pretvorilo u politički pokret koji je trebalo da „protrese“ Milorada Dodika i vlast u RS.

„I to mi nije bio problem. Ali onda se desio ‘fake news’ sa lažnim tvrdnjama. I s lažnim tvrdnjama su (se) mobilisale lažne mase“, kazao je Nobilo i dodao da pod lažnim tvrdnjama misli na sve što je govorio Davor Dragičević, a da se to činilo isključivo radi ostvarivanja političkih ciljeva, nakon čega se, kako kaže, on povukao.

Na intervju Nobila reagovao je prijatelj porodice Dragičević i aktivista grupe „Pravda za Davida“ Slobodan Vasković, koji je rekao da je Nobilo „strvinar i lažov“ u službi režima Milorada Dodika.

On se pozvao na raniju izjavu beogradske advokatice Zore Nikodinović-Dobričanin, koja je rekla da je David brutalno ubijen, a da su dokazi montirani i da ona u veliki deo spisa koje im je dao tužilac ne veruje.

„Nobilo je u svom lešinarskom pokušaju da ponovo uprlja porodicu Dragičević i prikrije razmere zataškavanja ubistva otišao tako daleko da je ‘zaboravio’ šta je napisao u dokumentu koji je 2. novembra predao prvo okružnom tužilaštvu Banjaluka, pa tek onda svom klijentu Davoru Dragičeviću. I to dovoljno govori za koga je radio Nobilo“, napisao je Visković.

On je dodao da je ovaj istup Nobila jedan u nizu dokaza da režim u RS ne želi da reši zločin – teško ubistvo Davida Dragičevića, a da je Nobilo jedan od točkića u tom monstruoznom procesu.

(Tanjug)