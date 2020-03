Nuhodžić: Nema indicija da bi moglo doći do sukoba

PODGORICA 7. marta (Tanjug) – Ne postoje indicije da bi u Crnoj Gori, povodom usvojenog Zakona o slobodi veroispovesti, moglo doći do sukoba i obračuna, izjavio je danas crnogorski ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić.

On je agenciji MINA rekao da sve informacije i saznanja kojima raspolažu nadležne državne institucije ukazuju da ne postoje indicije da bi moglo doći do sukoba i obračuna, a pogotovo krvoprolića kako je to izjavio srpski patrijarh Irinej.

Kako prenosi RTCG, Nuhodžić je ocenio da dešavanja povodom tog spornog zakonskog rešenja potvrđuju da je crnogorsko društvo demokratski zrelo i da će neslaganja u mišljenjima i stavovima, kao i sve izazove, rešavati na demokratski i civilizovan način, a ne podstičući nepoverenje.

On je istakao da se može misliti drugačije i da su to tekovine demokratije, ali da se ne sme dozvoliti da budu narušeni principi građanskog, multietničkog i multiverskog društva.

„Zato sam siguran da građani neće podržati, državne institucije svakako neće dozvoliti, bilo kome, ni iznutra, ni iz vana, da pokuša da ugrozi mir i stabilnost u Crnoj Gori“, istakao je Nuhodžić.

On je dodao da je tačno da vernici jedne konfesije iskazuju neslaganje sa zakonom, iako je namera donošenja tog zakonskog akta bila da zakoni budu jednaki za sve.

„U Crnoj Gori ima mesta za sve. Namera nam nije bila niti će biti da se bilo kojim postupkom, pa ni usvajanjem Zakona o slobodi veroispovesti, oslobađamo bilo koga. Jer, u građanskoj Crnoj Gori naše različitosti jesu i treba da budu naše najveće bogatstvo, a ne usud našeg življenja“, smatra Nuhodžić“, rekao je N uhodžić.

(Tanjug)