Otuđena elita u Crnoj Gori jednim potezom probudila srpski narod (video)

Napadom na Srpsku pravoslavnu crkvu otuđena politička elita u Crnoj Gori uspela je da probudi zajedništvo srpskog naroda u svim generacijama, rekao je sociolog i novinar Slobodan Reljić u emisiji radija Sputnjik „Od četvrtka do četvrtka“.

Naš sagovornik ističe da je Crna Gora u vremenu u kome živimo društvo duboke krize i zbog toga je pobuna naroda u toj zemlji bila neizbežna i zdrava, Crna Gora je, prema njegovom mišljenju, dobar regionalni primer zapuštenosti, u smislu praćenja promena koje se dešavaju u svetu.

Tragikomično je to što se sve svodi na političku sferu, jer je to najniži stepen rešavanja ovako komplikovanih društveno-kulturnih problema.

„Većina na ulicama su mladi ljudi i to je takođe kraj zablude da samo stariji mogu da razumeju procese koji se dešavaju. Pobune u Evropi su u osnovi iste, one su protiv liberalnog društva, ali su povodi različiti“, naglasio je Reljić.

Pobuna Srba protiv otuđene elite u Crnoj Gori

Reljić smatra da na Starom kontinentu nema više nijedne zemlje koja ima ekonomski napredak, jer se to preselilo u Aziju i sve ukazuje na to da Evropa ne može da se menja bez — „udara naroda“.

„U Velikoj Britaniji je to ’bregzit‘, u Italiji proces oko Salvinija, a u Francuskoj je pobuna ’žutih prsluka‘ protiv Makrona. Zbog svega toga je pobuna naroda protiv dotrajale elite pozitivan proces“, rekao je Reljić. On dodaje da to u Crnoj Gori nije moglo da se spreči, jer tamo vlada jedan čovek već nekoliko decenija, ispunjavajući zahteve onih koji ga održavaju na vlasti. „Ovo je kraj njegovih manipulacija, jer traži od ljudi da ponište sopstveni identitet i sa njima više nema nagodbe. Iako je Milo Đukanović vešt političar, on svaki dan radi u korist sopstvene štete, što je veoma čudno za njega“, naglasio je naš sagovornik.

Juče KGB, danas GRU

Sociolog Slobodan Reljić kaže da su besmislene optužbe da je u toku borba protiv „ruskog malignog uticaja“ na Balkanu.

Nekada je, naglašava on, magična reč bio KGB, a danas je glavni krivac za sve ono što zapadu smeta — GRU.

„Zato pitam, kakav GRU kada Zapad ljudima otima pravo da budu to što jesu. U današnje vreme je velika hrabrost to što se u Crnoj Gori 35 odsto populacije izjašnjava kao Srbi. To je herojski čin. Crna Gora je već tri decenije pod pritiskom Zapada — razarali su privredu, državu i um. Sve što oni sada kažu u Crnoj Gori doživljava se kao pozitivno, a GRU nam ništa nije radio kao što je to CIA. Samim tim što crnogorsko rukovodstvo svoje postupke mora da pravda, dokazuje da su se izgubili u vremenu i prostoru“, rekao je naš sagovornik.

Reljić dodaje da je peticija koju je potpisalo 88 intelektualaca iz regiona nešto najbolje što je moglo da se desi, kao da je sâm mitropolit Amfilohije rekao da to treba da urade da bi pokazali kakav je Đukanović. „To su istorijski potpuno aut ljudi. Oni možda i jesu uradili nešto za svoj narod, ali nemaju više nikakav značaj, sem što su označeni kao baštinici starih ideja. To su ljudi koji su protiv Trampa, ’bregzita‘ i bilo kakve društvene promene“, naglasio je on.

Crkva jedini ujedinitelj naroda

Srpski narod je policentričan, ali ima svoje vezivno tkivo koje može da se svede na svetosavlje i kosovski zavet, kaže Reljić i dodaje da kada to ne bismo imali, svi bi mogli da nas dele na pet-šest naroda. „Đukanović želi da napravi svoju crkvu kako bi crnogorski narod dobio svoj identitet. Čelnici NATO-a jesu u pravu — njima je crkva najveći problem. Posle razbijanja Jugoslavije CIA se posvetila državnom uređenju bivših republika, razbijanju SPS-a i Akademije nauka i umetnosti i zaboravila je na crkvu. Zato se oni plaše ovoga što se dešava u Crnoj Gori — probuđeno je zajedništvo srpskog naroda u svim generacijama, što je veoma važno i ojačaće crkvu“, naglasio je Reljić.

(Sputnjik)