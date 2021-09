Ovo je otac koji je sinoć u Zagrebu udavio svoje troje dece (foto)

Nezapamćen zločin dogodio se tokom noći u predgrađu Zagreba, kada je otac udavio svoje troje male dece, a zatim pokušao samoubistvo.

Harald Kopic je Austrijanac iz Beča koji je živeo i radio u Zagrebu. U glavnom gradu Hrvatske je imao i kompanije, a tokom svoje karijere radio je za više velikih kompanija kao konsultant i pregovarač. Većinom se bavio finansijama.

Po podacima koji se mogu pronaći na internetu, radio je 13 godina kao član Upravnog odbora i 5 godina kao vođa međunarodnog marketinga i razvoja poslovanja u regiji CEE u poduzeću VB Leasing, 7 godina je radio na vodećim pozicijama u kompaniji Robert Bosch AG, s fokusom na razvoj marketinga. Radio je i u kompanijama Alcatel Austria i AKG Acoustics.

Titulu magistra poslovne administracije (MBA), s fokusom na poslovno upravljanje i vođstvo, stekao je na univerzitetu Donau-Universität Krems.

Kako je napisao u oproštajnoj poruci na Fejsu, zadnjih godinu i po poslovno mu nije išlo. Napisao je da mu ništa nije uspevalo i da je ostao bez novca.

BREAKING: Three Austrian children allegedly murdered by their father in #Croatia.

Local media say Harald Kopitz killed his twin son and daughter (7) as well as their younger brother (4) in an apartment in #Zagreb.#Österreich #Oesterreichhttps://t.co/UY8A6uL1lG

— Oliver Whitfield-Miočić (@olivermiocic) September 25, 2021