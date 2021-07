Perišić: Inckov zakon najveći udarac RS od kraja rata

BEOGRAD – Srđan Perišić, savetnik predsednice RS Željke Cvijanović, ocenio je da je odlazeći visoki predstavnik Valentin Incko nametanjem zakona o kažnjavanju negiranja genocida zadao najveću udarac RS od završetka rata i poručio Bošnjacima da ne računaju na to da će se jedinstvo srpskih partija istopiti u borbi protiv nametanja zakona.

„RS ne može to da privhati i zato je postignuto jedinstvo svih parlamentarnih stranka, a građani su to jedinstvo očekivali i od pozicije i od opozicje. To može biti jedini kvalitetan i instituconalni odgovor takvom nametanju zakona“, naglasio je Perišić za Tanjug.

