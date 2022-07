Plenković o neočekivanoj ostavci ministra finansija

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas da je odlazeći ministar finansija Zdravko Marić tokom više od šest godina dao veliki doprinos vladi i da će on sutra objasniti zašto je podneo ostavku.

„O tome smo on i ja razgovarali zadnjih nekoliko sedmica, ja sam rekao dobro. Rekao sam da razumem njegove razloge, on će sutra objasniti radi čega to radi“, kazao je Plenković novinarima o neočekivanoj ostavci jednog od najvažnijih I najuspešnijih ministara.

Plenković je naglasio da su njih dvojica odlično saradjivali i da je Marić doprineo ekonomskoj i finansijskoj stabilnosti zemlje. On je, medjutim, istakao da će sistem nastaviti da funkcioniše izrazivši uverenje da će budući ministar Marko Primorac (38), profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, opravdati očekivanja.

Upitan je li postojao način da nagovori Marića da ostane na poziciji, Plenković je odgovorio da se rukovodi načelom da „svako ko želi da bude član vlade, mora to 300 posto hteti, ne samo 100 posto“.

„On je odlučio da želi da radi nešto drugo, ja to poštujem“, dodao je premijer rekavši da je Marić o svemu danas govorio na užem kabinetu vlade i pred članovima vladajuće koalicije.

Član vladajuće koalicije i bivši minstar finansija u vladi levog centra, Radimir Čačić (Reformisti) izjavio je novinarima da iza Marića stoje rezultati, poput ulaska u evrozonu, podizanje kreditnog rejtinga zemlje i stabilizacija duga.

On je, medjutim, ukazao da je bilo i velikih promašaja poput milijarda utrošenih na garancije za brodogradilišta.

Predstavnici opozicionih stranaka su u izjavama novinarima izražavali uglavnom iznenadjenje Marićevom ostavkom ističući da je do nje došlo u vreme ozbiljnih ekonomskih izazova.

(Beta)

