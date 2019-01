Pljušte uvrede: Komentar Karla Bilta ispod fotografije Sarajeva razbesneo mnoge (foto)

Prvi visoki predstavnik u BiH i nekadašnji premijer Švedske Karl Bilt komentarom na Tviteru razljutio je brojne Bosance i Hercegovce.

There is progress in our world. This was Sarajevo a century or so ago. pic.twitter.com/kxIJUuOfWN — Carl Bildt (@carlbildt) January 3, 2019

Međutim, njegov komentar odmah je izazvao žestoke reakcije.

Tako su Bilta pitali računa li rat devedesetih napretkom, uz mnoštvo fotografija iz vremena agresije na BiH.

There are further more evidence of progression @carlbildt. These are Arkan's Tigers kill and kick Bosniak civilians during the first battle for BiH in Bijeljina, March 31, 1992. pic.twitter.com/y3rbuLAyIP — Porcelain Doll (@_Dismaland) January 4, 2019

Indeed, this is how it was in Sweeden in ca. 1930s. pic.twitter.com/OQnNMvlgMP — Mirnes Kovac (@MirnesKovac) January 4, 2019

– Zaista, ovako je Švedska izgledala 1930. godine – napisao je novinar Mirnes Kovač, uz fotografije Švedske iz tog perioda.

Your idea of ​​progress pic.twitter.com/Syu470REql — Otto von Grunt (@Prerijskikekec) January 4, 2019

Not so sure about that. This is Sweden today. pic.twitter.com/hL1GyrELad — Peter Anderberg (@AnderbergPeter) January 4, 2019

Pojedini su se osvrtali i na druge stvari koje se dešavaju u modernim i razvijenim zemljama.