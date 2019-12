Postaje li Bosna bure baruta koje će eksplodirati na štetu EU

U Sarajevo u subotu dolazi prva grupa državljana Bosne i Hercegovine koji će biti deportovani iz Sirije nakon pada takozvane Islamske države (DAEŠ), a stručnjak za bezbednost i islamski terorizam Dževad Galijašević smatra da je BiH bure baruta koje će eksplodirati, i to na štetu Evropske unije.

Među ženama i decom poginulih ili zarobljenih džihadista koji će stići iz Sirije moglo bi da se nađe i devet terorista za kojima je BiH ranije raspisala crvene Interpolove poternice.

Tu mogućnost najavio je ministar bezbednosti u Savetu ministara BiH Dragan Mektić, ističući da će oni, ukoliko se nađu među prispelima, biti prosleđeni Tužilaštvu BiH.

Džihadisti od Bosne prave bure baruta

Ima li razloga da ne samo BiH nego i region strahuje za bezbednost od povratka džihadista sa sirijskog fronta?

„Bosna i Hercegovina je bure baruta koje će eksplodirati u regionu, i to na štetu Evropske unije“, smatra stručnjak za bezbednost i islamski terorizam Dževad Galijašević.

On podseća da se u BiH već vratilo sto džihadista, a da se očekuje povratak i drugih koji su zarobljenici kurdskih, američkih i turskih snaga.

„Stotinu ih se vratilo. Gotovo stotinu ih je poginulo. Očekujemo povratak 265 lica, od kojih 78 iz kurdskih zatvora, nešto iz američkih, nešto iz turskih zatvora. Nemamo informaciju koliko su sirijska i ruska vojska zarobile Bošnjaka u Alepu zato što naša zemlja ne sarađuje u borbi protiv terorizma sa legalnom vladom u Damasku“, konstatuje Galijašević.

Sto opasnih ratnika

Kontingent sa ženama i decom, kako kaže, najmanje treba da brine. Zabrinjavajuće je što se u zemlju ranije vratilo 100 opasnih ratnika džihada, a otvorena su samo 42 krivična predmeta, od kojih je 21 završen dogovorom.

„Svi su dogovorili kaznu od godinu dana zatvora koju mogu novčano da otplate, osim jednog džihadiste, koji je u dogovoru dobio dve godine“, napominje ovaj stručnjak za bezbednost.

Na pitanje šta se sada dešava sa onima koji su se vratili, Galijašević je nedvosmislen:

„Oni sada truju nove mlade ljude, oni su misionari tog ekstremizma iz Sirije. Sada svoja znanja i praktične veštine prenose na nove siromašne, neobrazovane, besperspektivne Bošnjake, i to rade uz pomoć ljudi iz vrha vlasti“.

Sagovornik Sputnjika, međutim, ističe da taj sistem nije napravljen zbog BiH, nego zbog Evrope i podseća na nedavnu izjavu francuskog predsednika Emanuela Makrona.

„Nije džabe Makron rekao da je BiH tempirana bomba koja preti da ugrozi Evropu. Zato oni reaguju. Nije ih bilo briga dok je to bila samo pretnja regionu. I Makron vidi koncept da se, u stvari, od BiH pravi Avganistan“, kaže ovaj stručnjak za bezbednost.

Nerasvetljene terorističke akcije

On podseća da je u BiH poslednjih godina zabeleženo više od 20 terorističkih akcija i da najveći broj slučajeva nije rasvetljen, poput ubistva policajca u Zvorniku i ubistva dva vojnika. Ukazuje, međutim, i na podataka da u terorističkim organizacijama širom sveta učestvuju ljudi obučavani u BiH, ali i na to da su iz američkog zatvora u Gvantanamu u BiH došla četiri pripadnika alžirske grupe koji su bili povezani i sa 11. septembrom. Među njima je i Tarik Mahmud Ahmed el Savah, glavni specijalista za eksplozive Al Kaide, koji se mirno šeta Sarajevom, slika se za medije, a iz Gvantanama je poslat na resocijalizaciju u zemlju koja je bure baruta.

Nekadašnji vođa odreda Al-Mudžahid Abu Hamza pušten je 2016. na slobodu iz pritvora u Imigracionom centru u BiH, a da protiv njega nije podignuta optužnica iako je bio pritvoren zato što predstavlja pretnju za nacionalnu beznednost BiH

„Uzmite najnoviji današnji izveštaj UN, takozvanu konsolidovanu listu terorista, na kojoj ćete naći sedam lica iz BiH. Naći ćete pet organizacija koje imaju adresu u BiH i najmanje 30 kancelarija. Oni se od 1995. nalaze na toj listi i nijedna mera protiv njih nije preduzeta“, ističe Galijašević.

On uz to ukazuje na podatak da je na toj listi UN, koja se nalazi na službenoj stranici SB UN, za preko 50 lica ukinuta, odnosno sakrivena bosanska biografija ― da su živeli u BiH 10 godina, da su imali državljanstvo BiH koje im je oduzeto, da su bili pripadnici odreda „El Mudžaher“. Bošnjačka vlast u BiH je, smatra on, svu energiju u prethodnih pet godina uložila upravo da to sakrije od javnosti. Galijašević i napominje da to nije mogla da radi bez podrške zapadnih obaveštajnih službi.

„BiH je instrument zapadne geopolitike. Ovi ljudi, deca, poginuli teroristi, zavedeni i zloupotrebljeni, u stvari su geopolitička pešadija NATO-a, Amerikanaca. Amerikanci neće da gube američke državljane. Zavedu decu ovako kao u BiH da ratuju za njihove geopolitičke interese, da bi oni krali naftu u Siriji, da bi otimali naftu u Libiji, da bi učinili Bliski istok i muslimane nestabilnim. To u Bosni ne mogu bez zajedničkog delovanja vlasti u BiH i zapadnih obaveštajnih službi koje imaju potpunu kontrolu i nad BiH pravosuđem i bezbednosnim agencijama, nad vlašću na kraju krajeva“, tvrdi sagovornik Sputnjika.

(Sputnjik)