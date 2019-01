Predsednički izbori u Makedoniji krajem aprila

Predsednik parlamenta Makedonije Taljat Džaferi izjavio je danas da će predsedničke izbore raaspisati najkasnije 8. februara i da bi prvi krug trebalo da bude održan 21. aprila.

„Razmatra se mogućnost da prvi krug predsedničkih izobora bude održan 21. aprila, a drugi 5. maja, čime bi bio ispunjen zakonski okvir“, rekao je Džaferi na konferneciji za novinare.

Prema njegovim rečima, prvobitno je bilo planirano da prvi krug izbora za predsednika Makedonije bude održan 14. aprila, a drugi 28, ali je datum pomeren zato što je 28. aprila Uskrs.

Drugi po redu mandat predsednika Makedonije Djordja Ivanova ističe 12. maja, što je, dodao je Džaferi, poslednji datum do kada bi trebalo da bude inagurisan njegov naslednik.

Džaferi je ocenio da sa predstojećim predsedničkim izborima ne bi trebalo raspisivati vanredne parlamentarne izbore zbog obaveza u NATO i EU integracijama, ali je dodao da tu odluku donose političke partje, a ne predsednik parlamenta.

„Smatram da je to pogrešna ideja, ali to je odluka poltičkih partija i ukoliko tako odluče (da bude parlamentarnih izbora) to je njihovo pravo“, rekao je predsednik Sobranja Taljat Džaferi.

Vanredne parlamentarne izbore zatražila najveća opoziciona partija VMRO DPMNE, kratko nakon što je vladajuća većina usvojila ustavne izmene o promeni imena države u Severna Makedonija, a visoki funcioner te stranke je rekao da se razmišlja i o bojkotu predsedničkih izbora ako istovremeno sa njima ne budu održani i vanredni parlamentarni izbori.

