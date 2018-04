Predstavnici sprskih i antifašističkih organizacija održali komemoraciju u Jasenovcu

U organizaciji Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske (SABAH) i Srpskog narodnog veća (SNV), u Jasenovcu je danas održana komemoracija za žrtve tog zloglasnog ustaškog koncentracionog logora u Drugom svetskom ratu.

Predstavnici jevrejskih, srpskih i antifašističkih organizacija treću godinu zaredom bojkotuju državnu komemoraciju koja će biti održana u nedelju, 22. aprila, jer smatraju da nema adekvatne reakcije vlasti na relativizaciju i revitalizaciju ustaštva, uključujući i sve učestalije tolerisanje ustaškog pozdrava „Za dom spremni“.



Predsednik SABAH-a Franjo Habulin rekao je da ta organizacija neće prisustvovati državnoj komemoraciji dok vlast ne zauzme jasno i neopozivo mišljenje o ustaštvu i fašizmu.

„Činjenice o zločinu u Jasenovcu dobro su poznate, jasna su i sećanja preživelih. Zločine su činili ne Hrvati, nego hrvatski izrodi – ustaše“, naglasio je Habulin.

On je istakao da je dužnost ponavljati da je fašizam najveće zlo u istoriji. „Danas smo ovde kao predstavnici demokratske, antifašističke, tolerantne i evropske Hrvatske“, rekao je Habulin i zaključio da se „borba nastavlja“.

Predsednik SNV-a i poslanik u Saboru Hrvatske Milorad Pupovac rekao je nije postigut dogovor s predstavnicima državnog vrha kako da se skloni spomen ploča poginulim pripadnicima proustaškog HOS-a iz rata 90-tih na kojoj je uklesan ustaški pozdrav „Za dom spremni“, i osudio svesnu politiku zaborava mesta poput Jasenovca.

„Svesno se vodi politika zaborava zločina i genocida nad Jevrejima, Romima, Srbima i Hrvatima antifašistima“, naglasio je Pupovac u obraćanju okupljenima u Jasenovcu.

On je istakao da ne sme postojati „opravdanje i izuzetak“ za ustaški pozdrav, aludirajući na vladinu komisiju za suočavanje s prošlošću koja je u svojim preporukama utvrdila da je pozdrav „Za dom spremni“ neustavan, ali da mogu postojati izuzeci za njegovo korišćenje, poput komemoracija za ubijene pripadnika HOS-a, čije udruženje ustaški pozdrav ima u svom službenom grbu.

„Nikakav mogući izuzetak ne bi trebalo da važi, ni za one koji ga možda iz neznanja uzvikuju na stadionima, niti za one koji to rade namerno želeći da obnove“ ustaštvo, rekao je Pupovac i ocenio da je to način kako se „otvaraju vrata da najlošija prošlost postane budućnost“.



Okupljeni su u koloni sećanja prošli od Memorijalnog muzeja Jasenovac, do spomenika Kameni cvet, gde je održan prigodni komemorativni program. Na komemoraciji su bili i predstavnici najveće opozicione stranke, Socijaldemokratske partije, kao i predstavnici diplomatskog kora.

Državna komemoracija u Jasenovcu, na kojoj će biti premijer Andrej Plenković, najavljena je za sutra u Jasenovcu, a prošlog vikenda komemoraciju za jasenovačke žrtve održali su predstavnici jevrejske zajednice u Hrvatskoj.

Predsednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović juče je posetila Spomen-područje Jasenovac, a mediji su o tome obavešteni naknadno saopštenjem iz njenog kabineta.

„Poseta Spomen-području logora Jasenovac uvek priziva osećaje dubokog žaljenja zbog zločina koji su se ovde dogodili i pijeteta prema svim nevinim žrtvama. Nijedan politički cilj ni poredak ne mogu opravdati zločine koji se čine u njegovo ime“, upisala je predsednica u knjigu utisaka.

Ona je naglasila da Republika Hrvatska „bezrezervno osudjuje zločine počinjene u logoru“.

Za razliku, medjutim, od svojih prethodnika na čelu Hrvatske Stjepana Mesića i Ive Josipovića, predsednica države ne učestvuje na državnim komemoracijama u Jasenovcu, na kojima se okuplja državni vrh i uobičajeno šalje oštre poruke na račun „Nezavisne Države Hrvatske“ i ustaških zločina.

Takvu praksu uvela je po dolasku na mesto predsednice države 2015. kada je u Jasenovac otišla nenajavljeno i bez pratnje medija, što je izazvalo oštre kritike javnosti.

(Beta)