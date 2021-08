Premijer Crne Gore: Ustoličenje da pokaže dostojanstvenost Crne Gore

DANILOVGRAD – Ustoličenje mitropolita Joanikije na Cetinju mora da bude radostan čin, koji će pokazati dostojanstvenost čitave Crne Gore, poručio je danas Zdravko Krivokapić.

“Da li se vi slažete ili ne sa tim to je vaš lični osećaj, ostavite taj osećaj kući, ali ne može nijedan DPS lokalni da pravi dodatan pritisak da je Cetinjski manastir, manastir Cetinja. Cetinjski manastri je manastir MCP i pripada kao kulturno blago Crnoj Gori i niko ga nikada ne može izneti iz Crne Gore, niti to pada na pamet bilo kome. Ali pričati o tome i iritirati Cetinjane, koji su dostojanstveni, časni, kulturni, pošteni, svoditi na to da jedan premijer preti Crnoj Gori“, rekao je Krivokapić na Cetinju, preneo je portal RTCG.

Premijer: U Temeljnom ugovoru izmenjena tri člana

CETINJE – Premijer Zdravko Krivokapić potvrdio je da su u drugoj verziji predloga Temeljnog ugovora izmenjena tri člana radi prilagođavanju zakonima Crne Gore.

Tvrdi da su sa tim izmenama upoznati članovi pravnog i stručnog tima Mitropolije crnogorso-primorske, kao i da u tompredlogu nema niček spornog…

Premijer: Najlakše je usvojiti Zakon o popisu

DANILOVGRAD – Premijer Zdravko Krivokapić rekao je danas u Danilovgradu da je najlakše doneti Zakon o popisu stanvonistva, ali da u organizacionom i kadrovskom delu za njegovo sprovođenje postoje mnogi problemi.

On je rekao da sprovođenje popisa traži vreme i brojne preduslove.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.