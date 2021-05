Premijer Grčke premijerki Srbije u Atini: Radujemo se srpskim turistima

Premijer Grčke Kirijakos Micotakis rekao je danas, tokom sastanka sa premijerkom Srbije Anom Brnabić u Atini, da će državljani Srbije koji su primili bilo koju vakcinu, moći da udju u Grčku bez ijedne druge potvrde.

Micotakis je u razgovoru sa Brnabić, koja boravi u poseti Grčkoj povodom 6. Ekonomskog foruma Delfi, rekao da se raduje dolasku srpskih turista u Grčku ovog leta, ali da će oni koji nisu vakcinisani, morati da imaju negativan PCR ili antigenski test.

„Svestan sam da smo omiljeno odredište Srbima i možemo da garantujemo prijatan i vrlo siguran boravak u našoj zemlji i, naravno, priznajemo sve vakcine koje se koriste u (Srbiji) za ulazak u našu zemlju“, rekao je Micotakis, prenela je grčka novinska agencija ANA.

Po grčkim vladinim izvorima, premijerka Srbije je pozvala Micotakisa da poseti Beograd i zahvalila grčkom premijeru što je njegova vlada prihvatila digitalni sertifikat o vakcinaciji za posetioce iz Srbije, jer to pojačava i kampanju vakcinacije u Srbiji.

„Narodu Srbije to mnogo znači, uveravam vas da oni takodje jedva čekaju da dodju u Grčku ovog leta i to nam je značajna podrška u vakcinaciji jer i naši gradjani žele da se vakcinišu pošto će im to olakšati posetu Grčkoj“, rekla je Brnabić.

Brnabić i Micotakis su, kako prenosi ANA, razgovarali i o drugim bilateralnim temama i perspektivi daljeg proširenja saradnje dve zemlje, posebno u ekonomiji, sa akcentom na energitiku i medjusobnu povezanost, kao i o podršci Grčke Srbiji u približavanju članstvu u Evropskoj uniji.

Premijerka Srbije je rekla da je na sastanku s premijerom Grčke postignut dogovor o održavanju sastanka Visokog saveta za saradnju dveju zemalja, saopštila je Vlada Srbije.

Brnabić je najavila da će u junu ili julu biti četvrti sastanak tog tela, podsetivši na to da je na prethodnom, decembra 2019. godine, potpisan Sporazum o strateškom partnerstvu, pa su i politički i ekonomski odnosi podignuti na nivo strateškog partnerstva.

„Očekujemo da u junu ili julu imamo sledeći sastanak Visokog saveta, što bi bila i prva poseta Micotakisa Srbiji“, rekla je ona.

Brnabić je danas u Atini primila predsednica Grčke, Katerina Sakelaropulu, kojoj je zahvalila za podršku Grčke Srbiji u približavanju EU i zbog zalaganja za proširenje Evropske unije, saopštila je Vlada Srbije.

Brnabić je istakla da ta podrška mnogo znači Srbiji, jer su evropske integracije važan preduslov dugoročne stabilnosti.

Ona je čestitala jubilej Grčke koja ove godine psolavlja 200. godišnjicu oslobodilačkog rata od osmanske vlasti 1821. godine.

Premijerka je predsednici Grčke prenela pozdrave predsednika Srbije Aleksandra Vučića i čestitala joj što je prva žena na toj dužnosti u istoriji Grčke.

Sakelaropulu je zahvalila premijerki Srbije zbog učešću u proslavi velikog grčkog jubileja i izrazila uverenje da će posle pandemije odnosi dveju zemalja ojačati i razviti se još više, napomenuvši da je Grčka zainteresovana za razvoj strateških odnosa sa Srbijom u svim sektorima.

Po rečima Sakelaropulu, od suštinskog je značaja perspektiva daljeg širenja EU na Zapadni Balkan, a od Samita u Solunu 2003. godine to je i strateški cilj Grčke.

Predsednica Grčke je naglasila da je to jedini put za bezbednost, stabilnost i razvoj regiona, poručivši da njena država podržava evropsku perspektivu Srbije i pomoći će joj u svemu što može.

Brnabić je navela da je Grčka uz Srbiju i u vezi s Kosovom, naglasivši da je grčkim zvaničnicima zahvalila zbog podrške, posvećenog pristupa, poštovanja medjunarodnog prava i nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.

Premijerka je rekla i da bi tokom leta ili najkasnije u septembru predsednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo da poseti Grčku povodom otvaranja Konzulata Srbije na Kritu, što je, kako je ocenila, važna, velika, ali i simbolična stvar, prenela je Vlada u Beogradu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.